    Španieli vedia, že sú favoriti. V Bologni im nebude chýbať hviezdny Alcaraz

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. okt 2026 o 16:14
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    Španielski tenisti začnú finálový turnaj proti Rakúšanom.

    Lídrom španielskeho tenisového tímu na finálovom turnaji Davisovho pohára bude svetová trojka Carlos Alcaraz. V pondelok o tom informoval kapitán David Ferrer.

    V tíme figurujú aj Rafael Jodar, Alejandro Davidovich Fokina, Marcel Granollers a Pedro Martinez.

    „Máme nepochybne veľmi dobrý tím. Teší ma, že mám k dispozícii všetkých hráčov. Samozrejme, patríme medzi favoritov na zisk Davisovho pohára, ale to je v poriadku – vždy je lepšie mať k dispozícii tých najlepších hráčov,“ povedal Ferrer podľa AFP.

    Alcaraz vynechal štyri mesiace sezóny pre zranenie zápästia. Na kurty sa vrátil na grandslamovom turnaji US Open a začiatkom októbra triumfoval na podujatí v Tokiu.

    Finálový turnaj Davisovho pohára (Final 8) sa uskutoční od 24. do 29. novembra v talianskej Bologni. Španielsko, ktoré v minulom roku skončilo na druhom mieste, čaká vo štvrťfinále súboj proti Rakúsku.

    V prípade postupu sa v semifinále môže stretnúť s Veľkou Britániou alebo Nemeckom.

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    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz
    Španieli vedia, že sú favoriti. V Bologni im nebude chýbať hviezdny Alcaraz
    dnes 16:14
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