Potocká nemala v rozplavbách problém. Zabezpečila si postup do semifinále

Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa predstaví v utorkovom semifinále disciplíny 50 m motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži.
Strieborná medailistka z minuloročného európskeho šampionátu do 23 rokov zaplávala spoločný ôsmy najlepší čas (26,06 s) v doobedňajších rozplavbách. Potocká sa predstaví v druhom semifinále od 19.28 SELČ v druhej dráhe.
Potocká obsadila 4. miesto v záverečnej šiestej rozplavbe, ktorú vyhrala Švédka Sarah Sjöströmová s časom 25,40 s, čo bol najlepší výkon celej kvalifikácie spomedzi 50 účastníčok.
Postup do semifinále ušiel Lilliane Slušnej, ktorá zaplávala čas 26,51 s a obsadila 22. priečku, s ktorým čakala na prípadnú účasť v semifinále ako náhradníčka.
V ďalšej fáze disciplíny 100 m prsia sa nepredstaví Nikoleta Trníková, ktorá zaznamenala čas 1:09,79 min a skončila na 33. mieste.
Najrýchlejšia bola Britka Angharad Evansová, ktorá vytvorila časom 1:05,45 nový kontinentálny rekord.
Dvojnásobné zastúpenie v rozplavbách malo Slovensko aj v disciplíne 800 m v. sp. Milan Vojtko obsadil nepostupovú 22. pozíciu s časom 8:05,20 min, jeho krajan Jakub Gabriel finišoval 27. s časom 8:15,18.