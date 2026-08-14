Potocká sa zaradila medzi európsku špičku. Zo zisku zlata sa teší Čech Knedla

ME v plávaní 2026
Výsledky - 100 m motýlik žien:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Roos Vanotterdijková
56,08 s
2.
Angelina Köhlerová
56,39 s
3.
Daria Klepikovová
56,76 s
7.
Tamara Potocká
57,58 s
Slovenská plavkyňa Tamara Potocká obsadila siedme miesto vo finále na 100 m motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži.
Dvadsaťtriročná reprezentantka dosiahla v piatkových pretekoch čas 57,58 s. Za svojím osobným rekordom zo štvrtkového semifinále zaostala o 21 stotín.
Zo zisku zlata sa tešila Belgičanka Roos Vanotterdijková, ktorá dohmatla v čase 56,08.
Potocká štartovala v siedmej dráhe a zopakovala umiestnenie z finále motýľkarskeho šprintu. Medzi elitnú osmičku postúpila zo šiestej priečky.
Vanotterdijková vo francúzskej metropole potvrdila úlohu najväčšej favoritky a zvíťazila o 31 stotín pred Nemkou Angelinou Köhlerovou.
Bronz vybojovala Daria Klepikovová (56,78), ktorá na šampionáte štartuje ako neutrálna športovkyňa.
Najlepšia slovenská plavkyňa bola so 7. miestom na 100 m motýlik veľmi spokojná.
„Je to pre mňa nová disciplína, zvolila som si ju v januári, no za pol roka som sa v nej dokázala zaradiť medzi európsku špičku, čo je super.
Trochu ma mrzí, že to nebolo trochu rýchlejšie ako včera, ale stačí jedna chyba a stratíte dve desatiny," uviedla Potocká vo videu na facebooku Slovenskej plaveckej federácie (SPF).
Lilian Slušná nepostúpila do sobotňajšieho finále disciplíny 50 m voľným spôsobom. V semifinále zaplávala jedenásty najrýchlejší čas 24,80 s.
V porovnaní s dopoludňajšími rozplavbami sa zlepšila o 12 stotín, za vlastným slovenským rekordom z júna zaostala o 13 stotín. V semifinále dominovala favorizovaná Švédka Sarah Sjöströmová časom 23,83.
Rumun David Popovici sa stal majstrom Európy na 200 m v.sp. Vo finále triumfoval časom 1:44,15 o 40 stotín pred Tomasom Nevikonisom z Litvy a nadviazal na víťazstvo zo stovky.
Prsiarska dvestovka sa stala korisťou Rusky Jevgenije Čikunovovej. Neutrálna športovkyňa dosiahla čas 2:19,32 a takmer o dve sekundy zdolala Britku Angharad Evansovú.
Čech Miroslav Knedla získal zlato na 50 m znak. Vo finále zvíťazil v novom národnom rekorde 24,11. Svoje vlastné maximum zlepšil o osem stotín.
V Paríži nadviazal na krajanku Barboru Seemanovú, ktorá nenašla premožiteľku na 200 m v.sp.
Knedla predstihol o jedinú stotinu neutrálneho športovca Klimenta Kolesnikova. Talianka Simona Quadarellová časom 15:46,22 dominovala na 1500 m v.sp.
ME v plávaní 2026
Kompletné výsledky:
Ženy
100 m motýlik: 1. Roos Vanotterdijková (Belg.) 56,08 s, 2. Angelina Köhlerová (Nem.) 56,39, 3. Daria Klepikovová (Neutr. šport.) 56,76, 4. Anna Ntountounakiová (Gr.) 57,10, 5. Keanna Macinnesová (V. Brit.) 57,25, 6. Anastassia Kuľaševová (Neutr, šport.) 57,57, 7. Tamara POTOCKÁ (SR) 57,58, 8. Georgia Damasiotiová (Gr.) 57,72
200 m prsia: 1. Jevgenija Čikunovová (Neutr. šport.) 2:19,32, 2. Angharad Evansová (V. Brit.) 2:21,21, 3. Mona McSharryová (Ír.) 2:22,43, 4. Tes Schoutenová (Hol.) 2:22,67, 5. Anna Elendtová (Fr.) 2:23,81, 6. Kotryna Teterevkovová (Lit.) 2:23,92, 7. Alina Smuškovová (Neutr. šport.) 2:25,24, 8. Ellie McCartneyová (Ír.) 2:26,93.
1500 m v.sp: 1. Simona Quadarellová (Tal.) 15:46,22, 2. Isabel Marie Goseová (Nem.) 15:49,31, 3. Maya Wernerová (Nem.) 15:52,50, 4. Vivien Jacklová (Maď.) 15:57,39, 5. Xenia Mišarinová (Neutr. šport.) 16:09,12, 6. Angela Martinezová Guillenová (Šp.) 16:20,35, 7. Artemis Wasilakiová (Gr.) 16:21,26, 8. Maria De Valdesová Alvarezová (Šp.) 16:32,71
Muži
200 m v.sp: 1. David Popovici (Rum.) 1:44,15 min, 2. Tomas Navikonis (Lit.) 1:44,55, 3. James Guy (V. Brit.) 1:44,87, 4. Christian Giefing (Nem.) 1:45,14, 5. Carlos D'Ambrosio (Tal.) 1:45,19, 6. Jack McMillan (V. Brit.) 1:45,31, 7. Lukas Märtens (Nem.) 1:45,58, 8. Lucas Henveaux (Belg.) 1:45,87
50 m znak: 1. Miroslav Knedla (ČR) 24,11, 2. Kliment Kolesnikov (Neutr. šport.) 24,12, 3. Pavel Samusenko (Neutr. šport.) 24,14, 4. Apostolos Christou (Gr.) 24,15, 5. Tomar Yakov Shuster (Izr.) 24,44, 6. Ivan Martinez Sota (Šp.) 24,49, 7. Thomas Ceccon (Tal.) 24,54, 8. Yohann Ndoye-Brouard (Fr.) 24,65
Miešaná štafeta na 4x100 m v.sp: 1. Neutrálni športovci (Jegor Kornev, Ivan Girev, Daria Klepikovová, Kira Manočinová) 3:19,95, 2. Holandsko (Sean Niewold, Merlin Belmon, Milou Van Wijková, Marrit Steenbergenová) 3:20,09, 3. Taliansko (Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtisová, Emma Virginia Menicucciová) 3:20,80, 4. Španielsko 3:22,91, 5. Česko 3:23,21, 6. Veľká Británia 3:23,4, 7. Švédsko 3:24,20, Francúzsko diskvalifikovali