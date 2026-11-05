ONLINE: Taliansko - Slovensko dnes, kvalifikácia o ME v hádzanej 2028 LIVE

Taliansko - Slovensko: ONLINE prenos z kvalifikácie o ME v hádzanej 2028.
Taliansko - Slovensko: ONLINE prenos z kvalifikácie o ME v hádzanej 2028. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. nov 2026 o 16:30
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu kvalifikácie o ME v hádzanej 2028: Taliansko - Slovensko.

Hádzanári Slovenska hrajú dnes prvý zápas v kvalifikácii ME v hádzanej 2028. Zápas odohrajú na palubovke Talianska.

Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Taliansko - Slovensko (hádzaná, ME 2028, výsledky, štvrtok, naživo)

Kvalifikácia ME Skupina 7 2026/2027
05.11.2026 o 19:30
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:30.


Tabuľka 7. kvalifikačnej skupiny na ME 2028

Hádzaná

Hádzaná

    Taliansko - Slovensko: ONLINE prenos z kvalifikácie o ME v hádzanej 2028.online
    Taliansko - Slovensko: ONLINE prenos z kvalifikácie o ME v hádzanej 2028.online
    ONLINE: Taliansko - Slovensko dnes, kvalifikácia o ME v hádzanej 2028 LIVE
    dnes 16:30
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