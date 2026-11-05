ONLINE: Taliansko - Slovensko dnes, kvalifikácia o ME v hádzanej 2028 LIVE

Hádzanári Slovenska hrajú dnes prvý zápas v kvalifikácii ME v hádzanej 2028. Zápas odohrajú na palubovke Talianska.
Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Taliansko - Slovensko (hádzaná, ME 2028, výsledky, štvrtok, naživo)
Kvalifikácia ME Skupina 7 2026/2027
05.11.2026 o 19:30
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:30.