Salkazanov bol blízko k cennému kovu. V zápase o bronz tesne padol

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov si na MS v kazašskej Astane nevybojoval bronzovú medailu.
V nedeľnom súboji o tretie miesto vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg podľahol Amirovi Mohammadovi Jazdánímu z Iránu tesne 4:5 na body a nezískal svoj piaty cenný kov zo svetových šampionátov. Slovensko tak zostalo na MS v Kazachstane bez medaily.
Tridsaťročný zápasník nevylepšil svoju medailovú zbierku z MS. Na konte má striebra z rokov 2021 a 2022 a dva bronzy z rokov 2019 a 2025.
Do účinkovania na tohtoročnom podujatí vstúpil troma víťazstvami za sebou bez straty jediného technického bodu.
Najprv zdolal v šestnásťfinále Moldavčana Constantina Chirilova 4:0. Následne si poradil s Turkom Cüneytom Budakom 6:0 a vo štvrťfinále deklasoval Egypťana Omara Mohameda Mourada 10:0 na technickú prevahu.
Líder svetového rebríčka organizácie United World Wrestling (UWW) a najvyššie nasadený účastník svojej kategórie potom v sobotnom semifinále prehral s Rusom Inalbekom Šerijevom 1:3 na body.
Salkazanov patrí medzi najúspešnejších slovenských zápasníkov histórie. Okrem medailí z MS je aj päťnásobný majster Európy (2021, 2022, 2023, 2024 a 2026), na trón európskeho šampióna sa rodák zo Severného Osetska vrátil v apríli v Tirane.
MS v zápasení - voľný štýl
Muži - do 74 kg:
Súboj o bronz: Tajmuraz Salkazanov (SR) - Amir Mohammad Jazdání (Irán) 4:5
Semifinále: Salkazanov - Inalbek Šerijev (Rus.) 1:3
Štvrťfinále: Salkazanov - Omar Mohamed Mourad (Egypt) 10:0, na technickú prevahu
Osemfinále: Salkazanov – Cüneyt Budak (Tur.) 6:0
Šestnásťfinále: Salkazanov - Constantin Chirilov (Mold.) 4:0