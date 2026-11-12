Vyšetriť a potrestať! Rusi trvajú na účasti hokejistov, hovorkyňa obvinila Kanadu z neonacizmu

Rozhodnutie kanadskej vlády neumožniť ruskej reprezentácii účasť na hokejových majstrovstvách sveta do 20 rokov vyvolalo v Moskve pobúrenie.
Ruská hokejová federácia (RIHF) apeluje na Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF), aby zabezpečila účasť ruského tímu na MS 20 v Kanade alebo aby presunula turnaj do inej krajiny, kde by Rusi mohli hrať.
Šéf RIHF, legendárny brankár Vladislav Tretiak, tiež žiada sankcie pre tímy, ktoré odmietajú nastúpiť na zápas proti Rusom.
„Požiadali sme etickú radu IIHF list o vyšetrenie a potrestanie tých federácií, ktoré tento bojkot zorganizovali,“ povedal Tretiak.
Sedmička sa proti Rusom vymedzila
Kanadská vláda v stredu oznámila organizátorovi majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov (Kanadská hokejová asociácia) a IIHF, že nevydá ruským reprezentantom víza a nepovolí ich účasť na turnaji.
Tento postoj kanadskej vlády sa vzťahuje aj na tých ruských hokejistov, ktorí v súčasnosti pôsobia v kanadských juniorských ligách.
Už skôr, ako o tom Ottawa informovala, viacero krajín deklarovalo, že v prípade ruskej účasti na turnaji bude vzájomný zápas ignorovať aj za cenu kontumácie výsledku v prospech Rusov.
Z účastníkov šampionátu v kanadských mestách Edmonton a Red Deer ohlásili bojkot zápasu proti Rusom Fínsko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko a Lotyšsko.
Tri tímy z tejto pätice majú (mali) byť podľa pozmeneného rozpisu turnaja súpermi Ruska v základnej A-skupine.
Zloženie skupín MS 20
(podľa zmeneného rozpisu bez Nórov a s Ruskom)
A-skupina (Red Deer): Švédsko, Fínsko, USA, Slovensko, Nemecko
B-skupina (Edmonton): Česko, Kanada, Lotyšsko, Švajčiarsko, Rusko
Šéf Nemeckého hokejového zväzu Frank Lutz v stredu prezradil, že upravený program turnaja (s Ruskom a bez Nórska) odmietlo podpísať sedem krajín.
Okrem spomínanej päťky aj Kanada a Nemecko. Proti účasti Rusov na turnaji sa týmto spôsobom nevymedzili zvyšní dvaja účastníci Slovensko a USA.
Slovenský zväz ľadového hokeja to vo svojom stanovisku označil za zavádzajúce informácie.
„SZĽH nepodpísal rozpis zápasov majstrovstiev sveta do 20 rokov. Sme v kontakte s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR a pripravujeme dokumentáciu, ktorú od nás požaduje IIHF. Zároveň sme v kontakte s IIHF a čakáme na rokovanie na úrovni všetkých národných federácií,“ píše sa v stanovisku.
Fasel je skeptický, dejisko sa nezmení
Ruské médiá priniesli niekoľko hodín po verdikte kanadskej vlády množstvo reakcií zástupcov športovej i politickej sféry.
„Je to v podstate neonacizmus! (Kanaďania) Už dávno stratili morálne právo organizovať turnaj,“ citoval Sport-Express hovorkyňu ruského ministerstva zahraničných vecí Mariju Zacharovovú.
„Medzinárodná politika už dávno prenikla do športu a neprekvapuje, že v tejto situácii sa snažia ruský tím ponížiť. Je mi našich chalanov veľmi ľúto.
Podľa môjho názoru by ruský tím bol hlavným adeptom na zlato,“ tvrdil bývalý útočník a neskôr tréner ruskej hokejovej reprezentácie Vjačeslav Bykov.
„Plne podporujem myšlienku odobrať šampionát Kanade a presunúť ho do inej krajiny. Nechcú tam pustiť Rusov, nerešpektujú svojich fanúšikov, takže v takom prípade by sa mal turnaj presunúť.
Kanada by mala byť potrestaná za porušenie všetkých práv a predpisov, za to, že ignoruje odporúčania MOV a rozhodnutie CAS týkajúce sa ruského tímu.
Som si istý, že existuje množstvo krajín vrátane Ruska, ktoré sú pripravené hostiť majstrovstvá sveta juniorov,“ povedal poslanec ruskej Štátnej dumy a šéf Ruskej lyžiarskej a snowboardovej federácie Dmitrij Sviščev.
Zmena dejiska MS 20 je však nereálna. Pre Sport-Express to potvrdil aj bývalý šéf IIHF René Fasel.
Švajčiar, ktorý riadil medzinárodný hokej 27 rokov, má nadštandardné vzťahy s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a v Rusku aj svoje obchodné aktivity.
„Odloženie majstrovstiev sveta juniorov je nepravdepodobné a na nájdenie iného organizátora je málo času,“ povedal pre Sport-Express Fasel.