Slovenská akvabela dosiahla významný úspech. V technickom sóle obsadila cenné druhé miesto

Slovenská akvabela Žofia Strapeková.
Slovenská akvabela Žofia Strapeková. (Autor: Facebook Slovenská plavecká federácia - SPF)
TASR|14. aug 2026 o 16:56
ShareTweet0

Pred slovenskou reprezentantkou sa umiestnila iba Vasilina Chandošková štartujúca ako Neutrálna športovkyňa.

Slovenská akvabela Žofia Strapeková dosiahla v sezóne 2026 významný úspech. V celkovom hodnotení disciplíny technické sólo obsadila cenné druhé miesto.

Zverenka trénerky Moniky Thuringerovej sa predstavila na všetkých štyroch podujatiach prestížneho seriálu - v kolumbijskom Medelline, v Paríži, čínskom Xi’ane a španielskej Pontevedre.

Následne sa zúčastnila aj na záverečnom Super Final v Toronte. V celkovej klasifikácii Series Ranking v technickom sóle získala 938,6407 bodu.

Pred slovenskou reprezentantkou sa umiestnila iba Vasilina Chandošková štartujúca ako Neutrálna športovkyňa.

Strapeková nechala za sebou Mari Alavidzeovú z Gruzínska, medailistku z ME Nemku Klaru Bleyerovú i Američanku Anitu Alvarezovú. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej plaveckej federácie (SPF).

Vodné športy

    Slovenská akvabela Žofia Strapeková.
    Slovenská akvabela Žofia Strapeková.
    Slovenská akvabela dosiahla významný úspech. V technickom sóle obsadila cenné druhé miesto
    dnes 16:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenská akvabela dosiahla významný úspech. V technickom sóle obsadila cenné druhé miesto