Sesterské duo akvabel opanovalo ME, získalo zlato v technickom duu

Anna-Maria a Eirini-Marina Alexandriové
Anna-Maria a Eirini-Marina Alexandriové (Autor: TASR/AP)
TASR|31. júl 2026 o 22:19
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V technickom sóle zvíťazil Brit.

Grécke akvabely sestry Anna-Maria a Eirini-Marina Alexandriové získali na ME v plaveckých športoch v Paríži zlaté medaily v technickom duu.

Vo finále triumfovali s celkovou známkou 311,4308 bodu.

Striebro vybojovali Neutrálne športovkyne Maja Dorošková s Elisavetou Minajevovou, bronz patrí Britkám Kate Shortmanovej a Isabelle Thorpeovej.

Brit Ranjuo Charles Tomblin sa stal majstrom Európy v technickom sóle so ziskom 249,3951 b.

ME v plaveckých športoch v Paríži - synchronizované plávanie

finále technického programu dvojíc:

1. Anna-Maria Alexandriová, Eirini-Marina Alexandriová (Gr.) 311,4308 b., 2. Maja Dorošková, Elisaveta Minajevová (Neutr. šport.) 302,9950, 3. Kate Shortmanová, Isabelle Thorpeová (V. Brit.) 297,9108, 4. Laelys Marine Alavezová, Romane Lunelová (Fr.) 294,6549, 5. Enrica Piccoliová, Lucrezia Ruggierová (Tal.) 290,4416, 6. Klara Bleyerová, Maria Denisovová (Nem.) 284,9774

finále technického programu sólistov:

1. Ranjuo Charles Tomblin (V. Brit.) 249,3951 b., 2. Filippo Pelati (Tal.) 241,7008, 3. Sachar Trofimow (Neutr.šport.) 235,7858, 4. Dennis Gonzalez Boneu (Šp.) 235,3817, 5. David Martinez Delgado (Švéd.) 200,3575, 6. Jude Bonnici Peresso (Malta) 163,0083

Vodné športy

    Anna-Maria a Eirini-Marina Alexandriové
    Anna-Maria a Eirini-Marina Alexandriové
    Sesterské duo akvabel opanovalo ME, získalo zlato v technickom duu
    dnes 22:19
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