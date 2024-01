Slovenské akvabely sa na šampionáte v Katare pokúsia získať olympijské miestenky

DAUHA. Desať slovenských akvabel v pondelok zamierilo do dejiska MS v plaveckých športoch v katarskej Dauhe (2.-18. februára). Šampionát bude zároveň súčasťou olympijskej kvalifikácie na OH 2024 v Paríži.

V sólach sa predstaví Viktória Reichová, v duách Chiara Dikyová s Leou Krajčovičovou, v súťaži tímov Lisa Zemanová, Veronika Ásványiová, Michaela Bernáthová, Johana Lajčáková, Hana Markušová, Žofia Strapeková a Mia Vilímová.

"Dievčatá sa pokúsia postúpiť do 12-členného finále, pre duo a tím bude podujatie aj OH kvalifikáciou. Prvýkrát ideme na kvaldu s tímovým programom. Do konečného hodnotenia sa započítajú známky za technickú, voľnú a akrobatickú zostavu, ktorá je novinkou.