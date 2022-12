Míľnik v histórii OH. Muži budú súťažiť v pre nich novej disciplíne

LAUSANNE. Muži budú na OH 2024 v Paríži prvýkrát v histórii súťažiť v synchronizovanom plávaní. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil, že sa budú môcť zapojiť do tímovej súťaže.

V premiére miešaných dvojíc na MS v Kazani získali zlatú medailu Američania Bill May a Christina Jonesová.

"Začlenenie mužov do olympijského umeleckého plávania bolo kedysi považované za nesplniteľný sen. To dokazuje, že všetci by sme mali snívať vo veľkom.

Vďaka vytrvalosti, pomoci a podpore mnohých ľudí si teraz môžu byť všetci športovci rovní a spoločne siahať po olympijskej sláve," povedal May pre oficiálnu webovú stránku WA.

Rozhodnutie MOV potešilo aj Taliana Giorgia Minisiniho, majstra sveta v súťaži miešaných dvojíc z rokov 2017 a 2022.

"Toto oznámenie predstavuje míľnik v histórii umeleckého plávania. Vývoj nášho športu smerom k inkluzívnosti ide rýchlo dopredu a rozhodnutie MOV a WA nám pomôže stať sa príkladom pre celé olympijské hnutie.

Ako jeden z najpopulárnejších športov hier sme pripravení zdieľať olympijské motto po celom svete hlasnejšie ako kedykoľvek predtým: Rýchlejšie, vyššie, silnejšie – spolu."