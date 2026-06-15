Švéd mohol reprezentovať Tunisko, napokon mu strelil dva góly. Skvelé predstavenie, tešil sa tréner

Švédska futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta impozantným spôsobom, keď v mexickom Monterrey nedala šancu Tunisku a zvíťazila jednoznačne 5:1.
V stretnutí sa presadili aj tri najofenzívnejšie zbrane Švédska Alexander Isak, Viktor Gyökeres i dvojgólový Yasin Ayari, ktorý však z úcty k svojim tuniským koreňom presné zásahy neoslavoval.
Zverenci Grahama Pottera začali duel vo vysokom tempe a už po siedmich minútach viedli.
Využili skrumáž na hranici pokutového územia a aj keď zakončenia Isaka a Gyökeresa ešte stihli Tunisania vyraziť, tak na dorážku Ayariho už nestačili.
Dvadsaťdvaročný hráč Brightonu však gól neoslavoval, jeho otec je totiž z Tuniska. Švédsky rodák reprezentoval „tri korunky“ aj na mládežníckej úrovni, no pred MS 2022 v Katare mal možnosť zmeniť národnú príslušnosť. Ayari to však odmietol, v čom ho podporil aj otec Azzouz.
„Chcel som, aby hral za Švédsko. Musí mať pocit, že niečo vracia krajine, ktorá sa o neho starala,“ povedal podľa agentúry AP Ayariho otec.
Rešpekt od trénera súpera
Ayariho rozhodnutie rešpektoval aj tréner tuniskej reprezentácie Sabri Lamouchi. „Poznám ho a aj jeho brata. Urobil rozhodnutie, ktoré rešpektujem.
Je to veľmi dobrý hráč a prajem mu veľa šťastia,“ povedal na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii kormidelník Tuniska, ktorý si robil zálusk na bodový zisk proti Švédsku.
Lenže rýchly gól Ayariho jeho plány výrazne pribrzdil. „Urobili sme príliš veľa chýb a zaplatili sme za ne. Prejavila sa kvalita súpera.
Keď hráte proti takému silnému tímu, aj malé chyby vám spôsobia veľké ťažkosti,“ priznal po stretnutí Lamouchi, ktorého zverenci kopili v prvom dejstve chyby a Švédsko udrelo v úvodnej polhodine aj druhýkrát.
Po rýchlom protiútoku a presne umiestnenej strele k žrdi zvýšil vedenie na 2:0 Isak.
Outsiderovi F-skupiny sa podarilo ešte pred polčasovou prestávkou znížiť po zásahu Omara Rekika, no v druhej štyridsaťpäťminútovke sa scenár hry nezmenil.
Švédsko diktovalo tempo, zatiaľ čo Tunisko produkovalo nepresnosti. Ďalšiu z nich vytvoril v 59. minúte kapitán Ellyes Skhiri a po kombinácii Isaka s Gyökeresom vrátil kanonier Arsenalu Švédsku dvojgólové vedenie.
„Individuálne sú špičkoví hráči, ale spolu môžu byť ešte väčšou hrozbou. Čím viac budú spolu hrať, tým viac sa budú zlepšovať. Veľmi dobre sa navzájom dopĺňajú,“ chválil ofenzívne duo kouč Potter.
Fantázia, tešil sa tréner
Definitívu výsledku zariadili v závere striedajúci Mattias Svanberg a svojím druhým presným zásahom Ayari. Švédi tak vyťažili zo streleckej prevahy a mohli byť s výkonom spokojní.
„Fantázia. Skvelé predstavenie podčiarknuté piatimi gólmi. Hráči si zaslúžia uznanie, hrali skvele,“ konštatoval Potter, ktorého slová potvrdil aj kapitán Lindelöf.
„Som veľmi spokojný s tým, čo sme predviedli. Je to skvelý štart do turnaja, zápas sme zvládli perfektne,“ citovala vyjadrenie stopéra Aston Villy oficiálna stránka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Tunisko naopak po dueli vyjadrilo nespokojnosť s výsledkom. „Je to ťažká prehra. Je bolestivé začať majstrovstvá sveta s takýmto výsledkom,“ uviedol tréner Lamouchi, ktorý teraz musí svojich zverencov pripraviť na kľúčový duel skupiny proti Japonsku.
Ten sa uskutoční 21. júna o 6.00 SELČ opäť v Monterrey na rovnakom štadióne ako stretnutie so Švédskom. To čaká 20. júna o 19.00 SELČ meranie síl s Holandskom v texaskom Houstone.