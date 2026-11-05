Švajčiarsko váha s bojkotom Ruska. Nový šéf zväzu nechce robiť unáhlené závery

Švajčiarsko sa nateraz nepridá k bojkotu Ruska na hokejových majstrovstvách sveta. Vojnovú agresiu síce odsudzuje, no zároveň argumentuje, že sa nemôžu robiť unáhlené závery pod vplyvom emócií.
Podľa Švajčiarov nejde o politický, ale o športový problém.
K bojkotu ruských hokejistov, o ktorých návrate na medzinárodnú scénu rozhodol minulý týždeň Športový arbitrážny súd (CAS), sa pridalo už deväť krajín.
„CAS je najvyššou inštanciou medzinárodného športového súdnictva a IIHF najvyšším medzinárodným hokejovým orgánom mimo NHL. Odsudzujeme útočné vojny a neakceptujeme ich, momentálne sa však pohybujeme na športovej, nie politickej úrovni.
Teraz je predovšetkým na IIHF, aby rozhodla o ďalších krokoch a uplatnení rozsudku, ktorý osobne vnímam kriticky,“ cituje webstránka Švajčiarskeho hokejového zväzu (SIHF) prezidenta SIHF Marca Lüthiho.
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Podľa neho je podstatné najskôr si vyjasniť, za akých podmienok a či vôbec sa Rusi môžu zúčastňovať na medzinárodných turnajoch a či naďalej existujú dôvody na ich vylúčenie.
„Kým nebudeme mať odpovede na tieto otázky, bolo by predčasné špekulovať o dôsledkoch pre Švajčiarsko. Len čo sa IIHF rozhodne, ako ďalej, dôkladne to zanalyzujeme a prekonzultujeme so všetkými príslušnými politickými predstaviteľmi.
Také závažné rozhodnutie nebude naša federácia prijímať sama. Ponáhľať sa by bolo nesprávne. Je absolútne kľúčové, aby sme sa na problém pozreli z rôznych uhlov pohľadu, situáciu zhodnotili pokojne a objektívne a neprijímali unáhlené rozhodnutia pod vplyvom emócií,“ pokračoval Lüthi.
Švajčiari sú tak prví, ktorí sa verejne nepridali k bojkotu. Pre Lüthiho ide pritom o výnimočný krok, keďže avizoval, že prvých 100 dní vo funkcii sa oboznámi s fungovaním federácie a zdrží sa verejných vyjadrení.
Prezidentom SIHF je od 27. augusta a 100-dňová lehota tak vyprší 5. decembra. Z účastníkov elitnej kategórie MS stanovisko neprijali explicitne Nemecko, USA, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a ani Kazachstan.