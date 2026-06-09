Švajčiarsky tréning narušil požiar, zasahovali vrtuľníky. Riešia aj výskyt hadov

Prípravu švajčiarskej futbalovej reprezentácie na MS v USA, Kanade a Mexiku narušil požiar v južnej Kalifornii.
Oheň vypukol v pondelok ráno v oblasti Sorrento Valley, necelých desať kilometrov od tréningovej základne národného tímu v San Diegu.
Podľa švajčiarskych médií museli úrady evakuovať viaceré obytné štvrte v okolí San Diega. Hotel, v ktorom je ubytovaný výber trénera Murata Yakina, však evakuácia napokon nezasiahla a futbalisti mohli absolvovať aj plánovaný tréning.
Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu ešte v pondelok večer aj za pomoci vrtuľníkov.
Program Švajčiarska na MS vo futbale 2026
„FIFA situáciu monitoruje a zatiaľ nás ubezpečila, že požiar pre nás nepredstavuje žiadny problém,“ uviedol Švajčiarsky futbalový zväz pre národnú tlačovú agentúru Keystone-SDA.
Nie je to prvý incident, ktorý sprevádza pobyt Helvétov v USA. Švajčiarske médiá nedávno informovali aj o problémoch s výskytom hadov v okolí tréningového centra.
Švajčiari vstúpia do svetového šampionátu v sobotu 13. júna zápasom proti Kataru (21.00 SELČ). V B-skupine sa stretnú aj s Bosnou a Kanadou.