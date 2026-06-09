    Švajčiarsky tréning narušil požiar, zasahovali vrtuľníky. Riešia aj výskyt hadov

    Futbalisti Švajčiarska.
    Futbalisti Švajčiarska. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 10:30
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    Švajčiari vstúpia do svetového šampionátu zápasom proti Kataru.

    Prípravu švajčiarskej futbalovej reprezentácie na MS v USA, Kanade a Mexiku narušil požiar v južnej Kalifornii.

    Oheň vypukol v pondelok ráno v oblasti Sorrento Valley, necelých desať kilometrov od tréningovej základne národného tímu v San Diegu.

    Podľa švajčiarskych médií museli úrady evakuovať viaceré obytné štvrte v okolí San Diega. Hotel, v ktorom je ubytovaný výber trénera Murata Yakina, však evakuácia napokon nezasiahla a futbalisti mohli absolvovať aj plánovaný tréning.

    Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu ešte v pondelok večer aj za pomoci vrtuľníkov.

    Program Švajčiarska na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver

    „FIFA situáciu monitoruje a zatiaľ nás ubezpečila, že požiar pre nás nepredstavuje žiadny problém,“ uviedol Švajčiarsky futbalový zväz pre národnú tlačovú agentúru Keystone-SDA.

    Nie je to prvý incident, ktorý sprevádza pobyt Helvétov v USA. Švajčiarske médiá nedávno informovali aj o problémoch s výskytom hadov v okolí tréningového centra.

    Švajčiari vstúpia do svetového šampionátu v sobotu 13. júna zápasom proti Kataru (21.00 SELČ). V B-skupine sa stretnú aj s Bosnou a Kanadou.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KatarKatarQAT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Švajčiarsky tréning narušil požiar, zasahovali vrtuľníky. Riešia aj výskyt hadov