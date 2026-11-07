Švajčiari nechcú nastúpiť proti Rusom na juniorských MS. Turnaj ale nebojkotujú

Švajčiarska hokejová reprezentácia do 20 rokov nenastúpi na majstrovstvách sveta juniorov proti Rusku.
Rozhodol o tom správny výbor zväzu Swiss Ice Hockey, ktorý to oznámil v sobotu večer v mediálnom komuniké. Zväz tak opustil dovtedajší vyčkávací postoj.
Podľa upraveného rozpisu mali Švajčiari s Ruskom hrať v nedeľu 27. decembra v Edmontone. Rusko po rozhodnutí o návrate bolo zaradené na desiate miesto v poradí a prevzalo tak pôvodné miesto Nórska.
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Výbor po zvážení športových, politických a spoločenských aspektov rozhodol, že švajčiarsky tím proti Rusom pre pokračujúci konflikt na Ukrajine nenastúpi.
Zväz zároveň zdôraznil, že rozhodnutie nie je odstúpením z turnaja. Švajčiarsko sa šampionátu v kanadskom Edmontone a Red Deer zúčastní, bojkotuje len tento jeden zápas.
Zmena po dňoch váhania
Ešte pred dvoma dňami sa prezident zväzu Marc Lüthi k otázke Ruska vyjadroval vyhýbavo a označil za predčasné zaujať stanovisko.
Zväz vtedy tvrdil, že počká na ďalšie kroky Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
„Kým nebudeme mať odpovede na tieto otázky, bolo by predčasné špekulovať o dôsledkoch pre Švajčiarsko. Len čo sa IIHF rozhodne, ako ďalej, dôkladne to zanalyzujeme a prekonzultujeme so všetkými príslušnými politickými predstaviteľmi.
Také závažné rozhodnutie nebude naša federácia prijímať sama. Ponáhľať sa by bolo nesprávne. Je absolútne kľúčové, aby sme sa na problém pozreli z rôznych uhlov pohľadu, situáciu zhodnotili pokojne a objektívne a neprijímali unáhlené rozhodnutia pod vplyvom emócií,“ vravel Lüthi.
Rusi v Kanade aj tak nemusia byť
Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že ruskí a bieloruskí hráči sa na turnaji v Alberte nezúčastnia, kým vojna trvá. Konečná zostava turnaja je preto stále otvorená a IIHF sa k nej zatiaľ nevyjadrila.
Majstrovstvá sveta juniorov sa začínajú 26. decembra a končia 5. januára 2027.