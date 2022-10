ADCC: Olympiáda v boji na zemi a skvelý Ryan. Delič: Je na inej úrovni než ostatní

Samotné podujatie, ktoré trvalo od sedemnásteho do osemnásteho septembra, sa dočkalo podpory v podobe zaplneného centra Thomasa a Macka.

LAS VEGAS. O chvíľu to budú už dva týždne, čo sa v nevadskom Las Vegas uskutočnil sviatok pre všetkých fanúšikov grapplingu, tzn. boja na zemi bez použitia úderov.

„ADCC 2022 hodnotím ako historický event. Vypredala sa enorme veľká hala, plus tento turnaj mal najväčšiu sledovanosť v histórii grapplingu. Stretla sa na ňom absolútna svetová špička v brazílskom jiu-jitsu a grapplingu.

Špecifické pravidlá, zápasenie a submisie

Na rozdiel od ostatných podujatí prináša ADCC väčšiu voľnosť v zápasení, keďže podľa pravidiel sa v úvodných minútach nikomu z bojovníkov nezapočítavajú body do celkového skóre v dueli.

Zápasníci sú tak motivovaní, aby vo svojich dueloch menej taktizovali. Ďalšou veľkou témou je odpočet bodov v prípade, ak by bojovník pasívny, alebo by sa rozhodol dobrovoľne posadiť do guardu (obranná pozícia na zemi).

Ďalej ide o odlišné skórovanie pozícií dosiahnutých bojovníkom v porovnaní so zápasmi pod inými pravidlami (EBI, IBJJF).

Dôležitou súčasťou súboja sa stáva nielen zem, ale už postoj, respektíve schopnosti bojovníkov udržať súboj v postoji, nenechať sa súperom zhodiť na zem a aktívne kontrolovať duel v každej pozícii.

Samozrejme, najideálnejšie je víťazstvo na submisiu, v prípade, ak však vyprší časový limit zápasu, na rad prichádzajú body.

Práve vďaka tomu je dnes klasické zápasenie nevyhnutnou zložkou v tréningu špičkových grapplerov pripravujúcich sa na podujatie ADCC.