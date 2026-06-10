    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    Mexiko City
    21:00
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Úvodný zápas poznačí aj iné sektory. Študenti dostanú v školách voľno

    Fanúšikovia Mexika.
    Fanúšikovia Mexika. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 10:59
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    Zamestnancom zase bola odporúčená práca z domu.

    Žiaci a študenti v Mexico City budú mať vo štvrtok, teda v deň úvodného zápasu majstrovstiev sveta vo futbale, voľno.

    • • Informácie o MS vo futbale 2026

    Zamestnancom zase bola odporúčená práca z domu. Hlavným dôvodom týchto opatrení je zabezpečiť, aby v hlavnom meste nenastal chaos v doprave.

    Prezidentka Claudia Sheinbaumová podpísala dekrét, podľa ktorého sa na školách a univerzitách nebude vôbec vyučovať.

    Zatiaľ čo zamestnancom súkromného sektora sa odporúča práca z domu, lekári, policajti a zamestnanci kritickej infraštruktúry budú pracovať ako vždy.

    Spoluorganizátori šampionátu Mexičania otvoria turnaj proti Juhoafrickej republike vo štvrtok o 21.00 SELČ, teda o jednej popoludní mexického času.

    Hodinu a pol pred úvodným výkopom je na Aztéckom štadióne na programe aj otvárací ceremoniál.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
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    Samuel Grega|dnes 12:05
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
    Irán hrá v krajine, s ktorou je vo vojne. Trénuje radšej v Mexiku, Trump nechce teroristov
    Samuel Grega|dnes 12:05
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    Domov»MS vo futbale 2026»Úvodný zápas poznačí aj iné sektory. Študenti dostanú v školách voľno