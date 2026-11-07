Fantastický úspech slovenského strelca na MS. Jány získal najcennejšiu medailu

Slovenský reprezentant Patrik Jány získal na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe zlatú medailu v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na 50 m v ľahu.
V sobotňajšom finále zvíťazil s výkonom 628,3 bodu pred Maďarom Istvánom Pénim a Číňanom Čangom Čchang-chungom. Ondrej Holko obsadil 46. pozíciu (617,3) a Štefan Šulek bol na 55. priečke (614,8).
Jány tak nadviazal na úspešné účinkovanie v disciplíne vzduchová puška 10 m muži, kde sa síce nezapojil do bojov o pódiové priečky, ale pre Slovensko získal prvú miestenku na olympijské hry do Los Angeles 2028.
Dvadsaťdeväťročný reprezentant vybojoval vôbec prvú medailu na svetovom šampionáte, vo svojej kvalifikačnej skupine pritom obsadil 10. miesto s výkonom 622,7. Vo finále ale predviedol najlepšiu mušku, v každej sérii dosiahol minimálne 104 bodov.
Sú tu aj špecialisti iba na túto disciplínu
„Nie je to síce olympijská disciplína, ale na druhú stranu býva niekedy aj najviac obsadená. Dokonca sú tu aj špecialisti iba na túto disciplínu. O to viac to teší,“ povedal Jány pre Slovenský strelecký zväz.
Tohtoročný majster Európy z chorvátskeho Osijeku v disciplíne 3x20 rán na svetovom šampionáte potvrdzuje skvelú formu. Boj o zlato strieľal rýchlejšie ako zvykne.
„Je dôležité využiť to momentum a hlavne pri tejto disciplíne robí tempo veľmi veľa a rany sa vedia držať v dobrom rozptyle. Preto som sa to snažil využiť. A keď som cítil únavu, tak som zaradil pauzu,“ dodal Jány.
Spokojný bol po finále aj jeho tréner Zoltán Baláž. „Vedel som, že na definitívne potvrdenie výsledku si musíme počkať až do poslednej rany.
Podhodnocovať tento výsledok nemá zmysel
Ale to sledovanie bolo naozaj náročné, pretože tam už mám len minimálnu šancu ako do toho zasiahnuť,“ poznamenal a dodal, že hoci ide o neolympijskú disciplínu, tak tento výsledok znamená pre jeho zverenca veľa.
„Tá konkurencia je tam obrovská a preto si myslím, že podhodnocovať tento výsledok nemá zmysel. Za mňa je to fantastický výsledok.“
Slovenky naopak zostali mimo pódiových miest, najvyššie sa umiestnila na 36. priečke Diana Beníková so skóre 618,0 bodu.
Danielu Demjén Peškovú klasifikovali na 42. pozícii (617,3) a Miroslava Kyseľová bola 58. (611,0). Zlato získala Nórka Caroline Finnestad Lundová.