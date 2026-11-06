Slovenka postúpila do finále skeetu na MS. V družstvách tri ušla medaila

Slovenská strelkyňa Monika Štibravá postúpila do finále skeetu na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe.
V kvalifikácii dosiahla 121 bodov spolu s ďalšími štyrmi pretekárkami a v následnom rozstrele obsadila štvrté miesto.
Do finále tak postúpila z celkovej siedmej priečky, kvalifikáciu vyhrala Jo Amber Rutterová z Veľkej Británie s nástrelom 123 b, druhá bola so ziskom 122 Číňanka Čchao-jü Ťiang.
Ďalšia slovenská reprezentantka Lucia Kopčanová skončila na 28. mieste (115 b) a Vanesa Hocková obsadila 44. pozíciu (112 b).
V súťaži družstiev skončili Slovenky na štvrtej priečke, keď získali 348 bodov. Zo zlata sa tešili Číňanky Čchao-jü Ťiang, I-tching Ťiang a Jü-fej Čche s nástrelom 364 b.