Slovenka postúpila do finále skeetu na MS. V družstvách tri ušla medaila

Na snímke zľava skeetarky Monika Štibravá, Vanesa Hocková a Danka Barteková.
Na snímke zľava skeetarky Monika Štibravá, Vanesa Hocková a Danka Barteková. (Autor: SOŠV)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|6. nov 2026 o 11:24
ShareTweet0

V kvalifikácii dosiahla 121 bodov spolu s ďalšími štyrmi pretekárkami.

Slovenská strelkyňa Monika Štibravá postúpila do finále skeetu na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe.

V kvalifikácii dosiahla 121 bodov spolu s ďalšími štyrmi pretekárkami a v následnom rozstrele obsadila štvrté miesto.

Do finále tak postúpila z celkovej siedmej priečky, kvalifikáciu vyhrala Jo Amber Rutterová z Veľkej Británie s nástrelom 123 b, druhá bola so ziskom 122 Číňanka Čchao-jü Ťiang.

Ďalšia slovenská reprezentantka Lucia Kopčanová skončila na 28. mieste (115 b) a Vanesa Hocková obsadila 44. pozíciu (112 b).

V súťaži družstiev skončili Slovenky na štvrtej priečke, keď získali 348 bodov. Zo zlata sa tešili Číňanky Čchao-jü Ťiang, I-tching Ťiang a Jü-fej Čche s nástrelom 364 b.

Ostatné športy

    Monika Štibravá.
    Monika Štibravá.
    Ďalšia miestenka pre Slovensko na OH v Los Angeles. Strelkyňa napriek tomu nemá medailu z MS
    dnes 12:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenka postúpila do finále skeetu na MS. V družstvách tri ušla medaila