Ďalšia miestenka pre Slovensko na OH v Los Angeles. Strelkyňa napriek tomu nemá medailu z MS

Strelkyňa Monika Štibravá získala pre Slovensko miestenku na olympijské hry do Los Angeles 2028.
V piatok na MS v katarskej Dauhe obsadila 4. priečku v disciplíne skeet, keď ju zdolali iba tri reprezentantky Číny.
Miestenky na budúcoročné hry získali tri najlepšie strelkyne, pričom však každá krajina mohla získať len jednu.
Z trojice Číňaniek ju tak vybojovala len víťazná I-tching Ťiang, ktorá vo finále trafila 34 z 36 terčov.
Druhá skončila Jü-fej Čche s nástrelom 32 bodov a bronz získala Čchao-jü Ťiang (27 b). Štibravá skončila štvrtá s výkonom 24 b a pripadla jej druhá miestenka na OH 2028.
Tretiu získala pre Kazachstan Assem Orynbajová, ktorá obsadila piatu priečku (20 b).
Napodobnila Jányho a získala miestenku
Pre Slovensko je to už druhá miestenka z prebiehajúcich MS, prvú získal v utorok Patrik Jány v disciplíne vzduchová puška 10 m muži.
Štibravá postúpila z kvalifikácie, keď dosiahla 121 bodov spolu s ďalšími štyrmi pretekárkami a v následnom rozstrele obsadila štvrté miesto.
Do finále tak prešla z celkovej siedmej priečky, kvalifikáciu vyhrala Jo Amber Rutterová z Veľkej Británie s nástrelom 123 b.
Ďalšia slovenská reprezentantka Lucia Kopčanová skončila na 28. mieste (115 b) a Vanesa Hocková obsadila 44. pozíciu (112 b).
Finále bola taká zmes všetkých pocitov
„Kvalifikácia bola nesmierne náročná. V závere som spravila dve chyby, ale dôležité bolo, že som sa udržala na postupovom mieste,“ uviedla Štibravá v tlačovej správe Slovenského streleckého zväzu.
Vo finále sa držala bezpečne nad zónou ohrozenia. „Finále bola taká zmes všetkých pocitov. Od strachu cez odhodlanie a stres až po radosť,“ dodala.
Iba hodinu pred záverečným súbojom o cenné kovy absolvovala ešte rozstrel, v ktorom sa jej veľmi nedarilo a tak išla do finále zo siedmeho miesta.
„Možno práve to jej vo finále nakoniec pomohlo, pretože tam určite ušetrila nejaké sily, ktoré potom využila v posledných ranách,“ skonštatoval tréner Štefan Zemko.
V súťaži družstiev skončili Slovenky na štvrtej priečke, keď získali 348 bodov. Zo zlata sa tešili Číňanky Čchao-jü Ťiang, I-tching Ťiang a Jü-fej Čche s nástrelom 364 b.