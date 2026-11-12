Rehák Štefečeková na MS postúpil do finále trapu, mužom kvalifikácia nevyšla

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková na OH v Paríži 2024.
Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková na OH v Paríži 2024. (Autor: REUTERS)
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TASR|12. nov 2026 o 10:36 (aktualizované 12. nov 2026 o 11:03)
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Strieborné medaily získali netypicky dve krajiny.

Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák Štefečeková sa predstaví vo finále trapu žien na MS v strelectve v katarskej Dauhe.

Účasť si vybojovala v kvalifikácii a následnom rozstrele so 116 zásahmi. Jej krajanky Jana Špotáková obsadila 32. priečku a Nikola Molnárová 38.

﻿ V súťaži družstiev skončili Slovensky na 6. mieste, zlato získali Talianky so súhrnným nástrelom 348 terčov pred Češkami a Turkyňami (obe 340).

V mužskej kategórii Slováci do finále nepostúpili. Najlepší z trojice Erik Varga zasiahol 118 zo 125 terčov a v kvalifikácii obsadil 19. miesto. Filip Marinov obsadil 25. priečku so 117 terčmi a Timotej Tóth bol 108. so 103 zásahmi.

﻿Slovenské družstvo v zložení Varga, Marinov a Tóth obsadilo 20. miesto so súhrnným nástrelom 338 terčov. Zlato získal Kuvajt (356) pred Poľskom a Českom (obaja 354).

Martin Bolek obsadil 18. miesto v disciplíne veľkokalibrová pištoľ na 25 m. V súťaži dosiahol celkový nástrel 572 bodov, z toho 282 v presnej streľbe a 290 v rýchlopaľbe. Titul majstra sveta získal Lotyš Ernests Erbs výkonom 588 bodov.

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