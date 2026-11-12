Rehák Štefečekovej sa nepodarilo zaistiť si olympiádu. Vo finále minula päť terčov

Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák Štefečeková obsadila vo finále trapu žien na MS v strelectve v katarskej Dauhe 8. miesto.
Nepodarilo sa jej tak získať miestenku na OH 2028, vo finále minula päť terčov z desiatich. Titul získala Talianka Jessica Rossiová, víťazka kvalifikácie.
Slovenská reprezentantka si finálovú účasť vybojovala v kvalifikácii a následnom rozstrele so 116 zásahmi. Jej krajanky Jana Špotáková obsadila 32. priečku a Nikola Molnárová 38.
Vo finále však trojnásobná olympijská medailistka trikrát minula v prvej sérii a potom dvakrát v druhej a ako prvá vypadla z top osmičky spolu s Češkou Zinou Hrdličkovou.
„Keby sme sa bavili o celkových pretekoch, tak som spokojná, ale určite po finále nemôžem povedať, že som spokojná, pretože to mohlo byť násobne lepšie,“ zhodnotila Rehák Štefečeková svoje vystúpenie pre Slovenský strelecký zväz.
„Dni som mala každý úplne iný. Ten prvý bol skvelý, potom neviem, či zapracovala hlava alebo psychika, alebo čo, takže ten druhý bol katastrofálny. Dnes to bolo znova dobré, bol z toho postup do finále po rozstrele, ktorý som vyhrala.
Ale to finále, to som nejako zle naštartovala a nedobehla som ich. Prirovnala by som to asi k skokom do vody, že už keď sa zle odrazíte, môžete sa snažiť akokoľvek, ale ten skok nikdy nezíska toľko bodov.“
V súťaži družstiev skončili Slovensky na 6. mieste, zlato získali Talianky so súhrnným nástrelom 348 terčov pred Češkami a Turkyňami (obe 340).
V mužskej kategórii Slováci do finále nepostúpili. Najlepší z trojice Erik Varga zasiahol 118 zo 125 terčov a v kvalifikácii obsadil 19. miesto. Filip Marinov obsadil 25. priečku so 117 terčmi a Timotej Tóth bol 108. so 103 zásahmi.
Slovenské družstvo v zložení Varga, Marinov a Tóth obsadilo 20. miesto so súhrnným nástrelom 338 terčov. Zlato získal Kuvajt (356) pred Poľskom a Českom (obaja 354).