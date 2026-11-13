Strelnica v Dauhe potrápila Slovákov. Rehák Štefečeková a Varga nepostúpili do finále

Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga
Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga (Autor: TASR)
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TASR|13. nov 2026 o 12:21
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Preteky boli omnoho ťažšie ako inokedy, zhodnotila Rehák Štefečeková.

Slovenské dvojice nepostúpili na majstrovstvách sveta v strelectve v katarskej Dauhe do finále disciplíny trap mix.

Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga obsadili so 137 zásahmi 13. miesto, Nikolu Molnárovú s Filipom Marinovom klasifikovali na 41. pozícii s výsledkom 127. Na postup medzi najlepšie kvarteto bol potrebný výkon 142.

„Podľa mňa výsledok hovorí o tom, aká bola kvalifikácia už aj v individuálnej súťaži. Celkovo to bolo nižšie, na takéto výsledky sa väčšinou nepostupuje do finále. Tak, ako mám rada túto strelnicu, tak tieto preteky boli omnoho ťažšie ako inokedy,“ vyjadrila sa Zuzana Rehák Štefečeková pre Slovenský strelecký zväz.

V individuálnom trape obsadila vo štvrtok ôsmu pozíciu.

Vargovi nevyšla ani na druhý pokus cesta do finále: „Ja som si to predstavoval trochu inak po trape, že to pôjde trochu lepšie. Túto strelnicu poznám dosť dôverne, zopár pretekov som tu odstrieľal. Vedel som, že to bude trochu náročnejšie pre moje hendikepované oči.

Aj som sa dosť trápil, ale dal som do toho maximum. Zuzka to ťahala tiež veľmi dobre, takže som sa na ňu mohol spoľahnúť. Je to tímová robota, spoliehame sa jeden na druhého.“

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    Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga
    Strelnica v Dauhe potrápila Slovákov. Rehák Štefečeková a Varga nepostúpili do finále
    dnes 12:21
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