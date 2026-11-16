Zlato, striebro a olympijská miestenka Jány po životnom šampionáte: Zbraň pôjde do skrine

Strelec banskobystrickej Dukly Patrik Jány je už na Slovensku po úspešných majstrovstvách sveta v streľbe v katarskej Dauhe.
Potvrdil tam príslušnosť k absolútnej svetovej špičke a zo šampionátu si odniesol bilanciu, ktorá patrí k najvýraznejším v histórii slovenskej puškárskej histórie.
Získal zlato v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 rán v ľahu, striebro v olympijskej súťaži ľubovoľná malokalibrovka 3×20 a 6. miesto vo vzduchovej puške na 10 m mu vynieslo zisk prvej slovenskej miestenky na letné olympijské hry do Los Angeles 2028.
S tým som naozaj nepočítal
„Mojou métou bolo vybojovať čo najskôr olympijskú miestenku a podarilo sa mi to hneď na prvom podujatí a pri prvej súťaži. S tým som naozaj nepočítal.
Od tej chvíle, ako som si miestenku vybojoval, sa mi už strieľalo ľahšie.
Verím, že to využijem aj v nadchádzajúcej sezóne, keďže ju už nemusím naháňať,“ prezradil Patrik Jány na pondelňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.
Zlepšil som sa po fyzickej stránke
Poodhalil aj nemenej dôležitú stránku, ktorá mu dovolila zaknihovať takýto úspech: „Skúsili sme sa pozrieť ani nie tak na technickú stránku streľby, ale moju fyzickú.
Aby som sa dostal do čo najlepšieho fyzického stavu. Bola to úprava jedálnička, niečo som schudol, zlepšil som sa po fyzickej stránke.
Aj to prinieslo úspech. Ak si ušijete strelecký kabát na mieru, tak forma sa drží sama. Ak priberiem, už si ho neoblečiem. Takže motivácia tam je.“
Jány sa vďaka striebru v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 predstaví aj vo finále Svetového pohára v Ríme na začiatku decembra.
Zbraň pôjde do skrine a uvidíme sa až budúci rok
„S touto sezónou som nadmieru spokojný, vystrelilo to lepšie ako som si myslel. Som rád, že som sa dokázal skoncentrovať a trafiť sa práve na najvyšších podujatiach.
Keď sa vrátim z Ríma, zbraň pôjde do skrine a uvidíme sa až budúci rok,“ dodal úspešný slovenský reprezentant v streľbe ohliadnuc sa za náročnou sezónou, v ktorej získal aj európsky titul.
Slová chvály na jeho adresu predniesol v pondelok na spomínanej tlačovej konferencii v priestoroch banskobystrickej Dukly i jeho tréner Zoltán Baláž: „Ešte si to ani neuvedomujem čo sa nám stalo. Patrik je veľmi svedomitý, cieľavedomý.
Zakaždým, keď sa na niečom dohodneme, tak to platí. Práve to ho stále posúva dopredu. Čo sa týka techniky, materiálu, to má už každý strelec zo svetovej špičky kúpené. Tridsiatka je na takej istej úrovni.
Všetci sú veľmi dobre pripravení, takže v ten deň potrebuje strelec aj kúsok šťastia. Paťo ho mal, ale nechcem povedať, že na olympiáde sa budeme spoliehať na šťastie.
Musíme tam ísť čo najlepšie pripravení a nájsť nejaké veci, ktoré by nás posunuli ešte dopredu. Pri tejto výkonnosti strelcov je to naozaj o drobnostiach.“