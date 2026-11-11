Skvelé výkony na majstrovstvách sveta. Slovenský strelec získal druhú medailu

Patrik Jány
Patrik Jány (Autor: Slovenský olympijský tím﻿)
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TASR|11. nov 2026 o 12:00
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Vo finále ho porazil len jeden súper.

Slovenský strelec Patrik Jány získal striebornú medailu vo finále majstrovstiev sveta v ľubovoľnej malokalibrovke v 3 polohách.

V stredajšom finále mal nástrel 357,2 bodu a zaostal len za Dmitrijom Pimenovom z Ruska, ktorý triumfoval v juniorskom svetovom rekorde 362,8.

Bronzovú priečku obsadil Ind Niraj Kumar (346,5).

Jány postúpil do finále zo siedmeho miesta v kvalifikácii. Dotiahol to až do záverečného rozstrelu s Pimenovom, ktorému ušiel mužský svetový rekord len o 1,2 bodu.

Dvadsaťdeväťročný slovenský reprezentant je úradujúci európsky šampión tejto disciplíny, v máji sa tešil z triumfu na ME v chorvátskom Osijeku.

Jánymu sa na šampionáte v katarskej Dauhe darí. Vo finále disciplíny vzduchová puška 10 m skončil šiesty a pre Slovensko získal prvú miestenku na OH 2028 v Los Angeles.

Následne získal zlato v neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na 50 m v ľahu. Celkovo má na konte už osem cenných kovov z MS a ME (5-2-1).

V stredajšej kvalifikácii štartovali aj ďalší dvaja Slováci. Ondrej Holko skončil na 43. priečke s nástrelom 575 bodov, Štefan Šulek sa umiestnil o sedem pozícií nižšie s 573 bodmi.

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    Patrik Jány
    Skvelé výkony na majstrovstvách sveta. Slovenský strelec získal druhú medailu
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