Skvelé výkony na majstrovstvách sveta. Slovenský strelec získal druhú medailu

Slovenský strelec Patrik Jány získal striebornú medailu vo finále majstrovstiev sveta v ľubovoľnej malokalibrovke v 3 polohách.
V stredajšom finále mal nástrel 357,2 bodu a zaostal len za Dmitrijom Pimenovom z Ruska, ktorý triumfoval v juniorskom svetovom rekorde 362,8.
Bronzovú priečku obsadil Ind Niraj Kumar (346,5).
Jány postúpil do finále zo siedmeho miesta v kvalifikácii. Dotiahol to až do záverečného rozstrelu s Pimenovom, ktorému ušiel mužský svetový rekord len o 1,2 bodu.
Dvadsaťdeväťročný slovenský reprezentant je úradujúci európsky šampión tejto disciplíny, v máji sa tešil z triumfu na ME v chorvátskom Osijeku.
Jánymu sa na šampionáte v katarskej Dauhe darí. Vo finále disciplíny vzduchová puška 10 m skončil šiesty a pre Slovensko získal prvú miestenku na OH 2028 v Los Angeles.
Následne získal zlato v neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na 50 m v ľahu. Celkovo má na konte už osem cenných kovov z MS a ME (5-2-1).
V stredajšej kvalifikácii štartovali aj ďalší dvaja Slováci. Ondrej Holko skončil na 43. priečke s nástrelom 575 bodov, Štefan Šulek sa umiestnil o sedem pozícií nižšie s 573 bodmi.