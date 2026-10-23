Mladé Slovenky boli blízko pódia, v troch kategóriách im chýbalo jediné víťazstvo

Fotka z mládežníckeho turnaja v Senci.
Fotka z mládežníckeho turnaja v Senci. (Autor: X / Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|23. okt 2026 o 18:25
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Senec hostí podujatie svetovej série WTT Youth Contender.

Slovenské stolné tenistky delilo v troch z piatich vekových kategórií na mládežníckom turnaji v Senci od pódiového umiestnenia jediné víťazstvo.

Na podujatí svetovej série WTT Youth Contender v piatok vyvrcholili súťaže dievčat, chlapčenské turnaje sú na programe od nedele do utorka.

Simona Ďurišová prenikla v kategórii do 15 rokov cez súperky z Česka a Nového Zélandu do štvrťfinále, kde ju vyradila víťazka do 13 rokov Japonka Kaede Nejová (0:3).

Bianka Bacsová prehrala v osemfinále s druhou nasadenou Zsófiou Fegyverovou z Maďarska (0:3) a Vivien Murková skončila v 1. kole.

V kategórii do 13 rokov sa do štvrťfinále prebojovala Ema Hodálová, ktorej v zápase o semifinále s Taiwančankou Čchu I Čch'-ao chýbal vo štvrtom sete za stavu 2:1 na sety a 11:10 jediný bod k postupu.

V najmladšej kategórii do 11 rokov dosiahla najlepší slovenský výsledok Sára Škumátová, ktorá prenikla do štvrťfinále, kde bola nad jej sily česká rovesníčka Eliška Havlová (0:3).

Do 19 rokov prešla cez 1. kolo iba Emma Molnárová, ktorá následne nestačila na druhú nasadenú Mariu Berzosovú zo Španielska.

S jej krajankou Renatou Shypshovou odohrala v 1. kole päťsetový duel Nela Ondrušová.

Pri vedení 2:1 ho nedotiahla do úspešného konca (2:3). Sára Habarová sa tiež lúčila už v úvodnom dueli.

V kategórii do 17 rokov sa z kvalifikačných skupín dostali ďalej štyri Slovenky. Bacsová, Ondrušová a Simona Ďurišová sa prebojovali medzi 32 najlepších, Martina Hrabajová prehrala o kolo skôr.

Informácie priniesol Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) na svojej oficiálnej stránke.

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    Fotka z mládežníckeho turnaja v Senci.
    Fotka z mládežníckeho turnaja v Senci.
    Mladé Slovenky boli blízko pódia, v troch kategóriách im chýbalo jediné víťazstvo
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