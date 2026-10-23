Mladé Slovenky boli blízko pódia, v troch kategóriách im chýbalo jediné víťazstvo

Slovenské stolné tenistky delilo v troch z piatich vekových kategórií na mládežníckom turnaji v Senci od pódiového umiestnenia jediné víťazstvo.
Na podujatí svetovej série WTT Youth Contender v piatok vyvrcholili súťaže dievčat, chlapčenské turnaje sú na programe od nedele do utorka.
Simona Ďurišová prenikla v kategórii do 15 rokov cez súperky z Česka a Nového Zélandu do štvrťfinále, kde ju vyradila víťazka do 13 rokov Japonka Kaede Nejová (0:3).
Bianka Bacsová prehrala v osemfinále s druhou nasadenou Zsófiou Fegyverovou z Maďarska (0:3) a Vivien Murková skončila v 1. kole.
V kategórii do 13 rokov sa do štvrťfinále prebojovala Ema Hodálová, ktorej v zápase o semifinále s Taiwančankou Čchu I Čch'-ao chýbal vo štvrtom sete za stavu 2:1 na sety a 11:10 jediný bod k postupu.
V najmladšej kategórii do 11 rokov dosiahla najlepší slovenský výsledok Sára Škumátová, ktorá prenikla do štvrťfinále, kde bola nad jej sily česká rovesníčka Eliška Havlová (0:3).
Do 19 rokov prešla cez 1. kolo iba Emma Molnárová, ktorá následne nestačila na druhú nasadenú Mariu Berzosovú zo Španielska.
S jej krajankou Renatou Shypshovou odohrala v 1. kole päťsetový duel Nela Ondrušová.
Pri vedení 2:1 ho nedotiahla do úspešného konca (2:3). Sára Habarová sa tiež lúčila už v úvodnom dueli.
V kategórii do 17 rokov sa z kvalifikačných skupín dostali ďalej štyri Slovenky. Bacsová, Ondrušová a Simona Ďurišová sa prebojovali medzi 32 najlepších, Martina Hrabajová prehrala o kolo skôr.
Informácie priniesol Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) na svojej oficiálnej stránke.