Švédsky mladík zaskočil favoritov. Na MS bojuje o zlato

„Nemám slov. Jeho výkon bol úžasný,“ vravel tréner Stellan Bengtsson pre Aftonbladet. On sa stal majstrom sveta presne pred 50 rokmi.

Švédom však vyrastá silná generácia hráčov. Jej lídrom môže byť len 19-ročný talent Truls Möregard. Na majstrovstvách sveta sa senzačne prebojoval do finále.

BRATISLAVA. Švédsky stolný tenis mal vždy cveng. Hoci v posledných rokoch to platí skôr o európskych turnajoch, keďže na svetových vládnu čínski hráči.

Vyzdvihol pomoc trénera Bengtssona. „Vďačím mu za veľa. Jeho rady mi veľmi pomáhajú. Nerád by som sa teraz z turnaja vracal s horším výsledkom, ako on v sedemdesiatom prvom roku,“ doplnil švédsky reprezentant.

Do finále MS postúpil s najnižším renkingom v histórii. Je až 77. hráč sveta. Na turnaji bol často blízko vypadnutia, ale v kľúčových momentoch dokázal skóre otočiť.

„Je to šialené. Dalo by sa povedať, že tento chlapec sa tu zrazu len tak zjavil,“ vraví 4-násobný svetový šampión Mikael Appelgren.

„Proti silným súperom hral bez rešpektu. Hrá plynulo a pritom stále mení rytmus. Snaží sa robiť nečakané veci. Pri ňom je náročné sledovať, kam pošle loptičku,“ chváli švédska legenda mladého finalistu.

Ak by zdolal Fan Čen-tunga, bola by to senzácia. Číňan na olympiáde v Tokiu vybojoval vo dvojhre striebro, keď vo finále prehral s krajanom Ma Lungom. Zlato má z tímovej súťaže.



Z majstrovstiev sveta má už 8 medailí, pričom polovica z nich je zlatá. Všetky tituly však zatiaľ získal buď vo štvorhre alebo v tímovej súťaži. Vo dvojhre by to bol jeho prvý titul z MS.