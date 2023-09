Slováci si pred ME veria. Historický úspech by znamenal aj účasť na OH

BRATISLAVA. Slovenské stolnotenisové družstvá idú na majstrovstvá Európy do švédskeho Malmö s cieľom postúpiť zo základných skupín do osemfinále a pokúsiť sa zabojovať o účasť na majstrovstvách sveta. Tie sa uskutočnia na budúci rok v Busane a postúpia na ne štvrťfinalisti z Európy. Tí sa predstavia aj na OH v Paríži 2024. Holandsko už aj s najlepšou hráčkou Slovenky budú reprezentovať v zložení Tatiana Kukuľková, Barbora Balážová, Ema Labošová a Adriana Illášová. V základnej E-skupine ich čakajú súboje s Holandskom a Českom.

"Náš cieľ je postúpiť zo skupiny, tento šampionát je jeden z kvalifikačných krokov aj smerom na olympiádu, čo je pre nás hlavná ambícia. Holanďanky sme zdolali v kvalifikácii. Rozdiel je, že teraz asi bude hrať ich najlepšia hráčka. S Češkami sme veľakrát trénovali, poznáme sa veľmi dobre. Je to vyrovnaná skupina, ale dúfam, že skončíme prinajhoršom druhí. Tak by sme postúpili do najlepšej šestnástky. Baby sú zdravé a pozitívne naladené, takže očakávam, že to zvládneme," povedal tréner žien Jaromír Truksa.

Zľava Ema Labošová, Barbora Balážová, Tatiana Kukoľková a tréner Jaromír Truksa. (Autor: TASR)

Za veľký úspech by považoval, keby sa jedno či druhé družstvo dostalo do najlepšej osmičky, keďže tam ešte nikdy Slováci nehrali: "Bol by to bodový aj historický úspech. Semifinále by bolo super. Medaila z akejkoľvek súťaže družstiev je obrovský nadplán, ale nie je to nedosiahnuteľné." Štvrťfinále by zároveň znamenalo postup na MS a štvrťfinalisti z Busanu si zaistia miestenky na budúcoročné olympijské hry do Paríža. V prípade postupu družstva majú navyše isté miestenky aj dvaja jeho členovia v súťaži jednotlivcov. Miestenku na OH získajú aj kontinentálni šampióni, domáci organizátor a ďalšiu najlepšia krajina v zredukovanom rebríčku.

Cesta vedie cez Belgicko Muži cestujú do Švédska v zložení Jang Wang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka a Adam Klajber a v základnej H-skupine sa stretnú s Belgickom a Holandskom. "Cieľ je postup zo skupiny, ideálne z prvého miesta. To je základ a potom sa uvidí, koho nám pridelí žreb. Tento týždeň máme prípravu s reprezentantmi Rakúska. Ide dobre a dúfam, že nám to pomôže k nášmu cieľu. Holanďania sú trochu slabší ako Belgicko, takže cez nich by mala viesť tá postupová cesta," povedal tréner Szilárd Csölle. VIDEO: Tréneri Csölle a Truksa pred ME družstiev v stolnom tenise

Na postup si verí aj Barbora Balážová, ktorá po dlhej dobe nepôjde na veľký turnaj ako jednotka, keďže ju v rebríčku predbehla Tatiana Kukuľková.