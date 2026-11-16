Slovenskí stolní tenisti si vybojovali postup na Európske hry, v hre bude olympiáda

Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa v európskom rebríčku miešaných tímov posunuli na 11. miesto a zaručili si tak priamy postup na budúcoročné 4. Európske hry v Istanbule. Informoval o tom Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) na svojej oficiálnej stránke.
Podujatie je na programe od 16. do 27. júna, stolnotenisové súťaže sa budú konať v dňoch od 16. do 22. júna. Kádre miešaných tímov budú pozostávať z ôsmich členov (4 muži a 4 ženy), šiesti hráči budú aktívni a v nominácii budú figurovať aj dvaja náhradníci.
Pre Slovensko bola najpodstatnejšia informácia o kvalifikačnom systéme práve pri miešaných tímoch. V Istanbule sa ich predstaví dokopy 16 a jedenásť účastníkov určil rebríček. K 6. novembru figurovalo Slovensko na 11. mieste, poslednom znamenajúcom priamy postup na EH.
Slovákom pomohli výsledky z kontinentálnych podujatí vrátane nedávnych ME jednotlivcov v Ľubľane. V rebríčku sa posunuli vyššie až o 13 priečok, pričom pred dvanástym Slovinskom má aktuálne Slovensko náskok jediného bodu.
K najlepším jedenástim treba pripočítať aj domáce Turecko, ktoré je 19., ale ako organizátor má účasť zaistenú automaticky. O zostávajúcich štyroch miestenkách sa rozhodne v kvalifikačnom turnaji.
Každá krajina spomedzi kvalifikovaných do súťaže miešaných tímov automaticky získava po dve miesta pre každé pohlavie vo dvojhre. Tie budú pridelené dvom najvyššie umiestneným hráčom v európskom singlovom rebríčku k 9. aprílu 2027.
Ďalších 31 miesteniek pre mužov a ženy rozdelia podľa renkingu medzi dovtedy nekvalifikovaných hráčov (maximálne 2 z jednej asociácie), v oboch kategóriách ešte zostane jedna voľná karta.
Po procese potvrdzovania využitia miesteniek, prípadne prerozdelení nevyužitých, by mal byť 15. mája 2027 už známy definitívny zoznam stolnotenisových účastníkov EH. Zlatí medailisti zo súťaže miešaných tímov sa automaticky kvalifikujú na olympijské hry 2028 v Los Angeles.