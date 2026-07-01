Slovenskí juniori patria medzi kandidátov na medailu. Na ME cestuje 16 reprezentantov

Slovensko vyšle na majstrovstvá Európy kadetov a juniorov do portugalského Gondomaru dokopy 16 stolných tenistov. Turnaj je na programe od 10. do 19. júla.
Vo výbere figuruje šestnástka nádejí, po štyri v každej vekovej kategórii, pričom v každej je určený aj jeden necestujúci náhradník.
Najväčšie nádeje sa spájajú s juniormi, ktorí na posledných dvoch ME získali v tímovej súťaži bronz a opäť patria medzi ašpirantov na pódiové umiestnenie.
Z vlaňajšej bronzovej zostavy už nie je reprezentačnému trénerovi juniorov Romanovi Grigelovi vzhľadom na vek k dispozícii Samuel Palušek, v kvartete nominovaných ho nahradí Pavol Kokavec.
Slovensko stále nemôže na tejto úrovni využiť Mychaila Lovhu, rodáka z Ukrajiny, ktorý má od marca 2024 slovenské občianstvo.
Druhý cenný kov vlani v Ostrave získal Samuel Arpáš v mixe so Španielkou Maríou Berzosovou.
Aj tentoraz sa od neho i Damiána Flóra očakáva, že zamiešajú poradím na najvyšších priečkach.
V ďalších troch kategóriách povedú svojich zverencov Zuzana Grigelová (juniorky), Dalibor Jahoda (kadeti) a Anton Kutiš (kadetky). Informovala tlačová správa Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
Nominácia SR na majstrovstvá Európy mládeže
Kadeti: Filip Nagy, Rastislav Švec, Matúš Košický, Andrej Breče, necestujúci náhradník David Purtz
Kadetky: Barbora Melisa Guassardová, Bianka Bacsová, Vivien Murková, Simona Ďurišová, necestujúca náhradníčka Adela Vašková
Juniori: Samuel Arpáš, Damián Flóro, Pavol Kokavec, Jakub Holubčík, necestujúci náhradník Martin Marko
Juniorky: Nina Darovcová, Vanda Vanišová, Sára Habarová, Emma Molnárová, necestujúca náhradníčka Martina Hrabajová
Tréneri: Roman Grigel (juniori), Zuzana Grigelová (juniorky), Dalibor Jahoda (kadeti), Anton Kutiš (kadetky)