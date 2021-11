Hranatá raketa mu v boji o titul nepomohla. Šampiónom je Číňan

Veľkú pozornosť však pútal strieborný medailista Möregard. Napriek prehre bol šťastný.

„Neprišiel som o zlato. Vybojoval som striebro,“ tešil sa podľa Aftonbladet Möregard.

„Fan Čen-tung je veľmi silný súper. Vravel som to už dávnejšie. Je to najťažší súper, akého môžete dostať. Nie náhodou je práve on svetovou jednotkou. Ma Lung aj ďalší Číňania mi prídu viac ako ľudia. Som hrdý na to, že som získal striebro,“ doplnil.