    Slovák sa na domácom šampionáte dostal do finále. V ňom neuspel v dramatických koncovkách

    Filip Nagy
    Filip Nagy (Autor: Facebook/Slovenský stolnotenisový zväz)
    TASR|5. nov 2025 o 22:02
    Prehral s Marcosom Gómezom zo Španielska.

    SENEC. Prvá polovica prestížneho mládežníckeho turnaja WTT Youth Contender v Senci priniesla slovenským stolným tenistom jedno pódiové umiestnenie.

    V športovej hale Transpetrolu ho dosiahol Filip Nagy. V kategórii do 13 rokov bol blízko k celkovému triumfu a napokon skončil druhý.

    Ako najvyššie nasadený hráč prešiel cez súperov zo Singapuru, Španielska a Anglicka s prehľadom až do finále, kde prehral s Marcosom Gómezom zo Španielska 0:3, ale všetky tri sety vyvrcholili v dramatických koncovkách (-15, -10, -10).

    V najmladšej kategórii do 11 rokov si Juraj De Miguel zahral vo štvrťfinále, kde prehral s neskorším celkovým víťazom Michalom Tarakanom z Poľska (1:3).

    Informoval o tom Slovenský stolnotenisový zväz v tlačovej správe.

