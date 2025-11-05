Slovák sa na domácom šampionáte dostal do finále. V ňom neuspel v dramatických koncovkách

SENEC. Prvá polovica prestížneho mládežníckeho turnaja WTT Youth Contender v Senci priniesla slovenským stolným tenistom jedno pódiové umiestnenie.
V športovej hale Transpetrolu ho dosiahol Filip Nagy. V kategórii do 13 rokov bol blízko k celkovému triumfu a napokon skončil druhý.
Ako najvyššie nasadený hráč prešiel cez súperov zo Singapuru, Španielska a Anglicka s prehľadom až do finále, kde prehral s Marcosom Gómezom zo Španielska 0:3, ale všetky tri sety vyvrcholili v dramatických koncovkách (-15, -10, -10).
V najmladšej kategórii do 11 rokov si Juraj De Miguel zahral vo štvrťfinále, kde prehral s neskorším celkovým víťazom Michalom Tarakanom z Poľska (1:3).
Informoval o tom Slovenský stolnotenisový zväz v tlačovej správe.