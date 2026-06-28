Dlhoročný tréner Škótska rezignoval. Najťažšie bolo lúčenie s hráčmi, reagoval

Steve Clarke nebude ďalej viesť škótsku futbalovú reprezentáciu. Funkcie sa vzdal po tom, ako s národným tímom nepostúpil na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku zo skupinovej fázy. Informáciu priniesla agentúra AFP.
Škótsko obsadilo v C-skupine tretie miesto so ziskom troch bodov a stále živilo nádej na prienik do 16-finále, so skóre -3 však išlo skôr o teoretickú možnosť, ktorú definitívne zmarilo víťazstvo Chorvátska 2:1 nad Ghanou.
Naďalej tak platí, že Škótsko sa na MS či ME nikdy neprebojovalo zo skupiny.
Clarke viedol Škótsko sedem rokov, na MS sa „Tartan Army“ predstavila po dlhých 28 rokoch.
„Najťažšie bolo lúčenie s hráčmi. Od roku 2019 sme zažili množstvo momentov, na ktoré budeme radi spomínať.
Hráči si zaslúžia pochvalu a uznanie, bolo pre mňa cťou ich trénovať. Ďakujem za príležitosť a svojmu nástupcovi prajem veľa šťastia,“ citovala odchádzajúceho trénera BBC.
Škóti vstúpili do šampionátu víťazstvom 1:0 nad karibským outsiderom Haiti, prehry 0:1 s Marokom a 0:3 s Brazíliou ich však odsunuli na tretie miesto.
„Hlavný tréner Steve Clarke odstúpil zo svojej funkcie. Náš najúspešnejší tréner národného tímu ukončil sedemročné pôsobenie vo funkcii po našej účasti na majstrovstvách sveta,“ uviedol Škótsky futbalový zväz na sociálnych sieťach.