Športový program na stredu, 18. novembra
Futbal
- 0:00 Čile – Kolumbia, medzištátne zápasy
- 0:00 Argentína – Kostarika, medzištátne zápasy
- 0:30 Ekvádor – Bolívia, medzištátne zápasy
- 0:30 Uruguaj – Dominikánska republika, medzištátne zápasy
- 1:00 USA – Haiti /prvý zápas: 6:0/, Liga národov CONCACAF
- 3:30 Mexiko – Jamajka /prvý zápas: 2:3/, Liga národov CONCACAF
Hokej
- 1:00 Boston Bruins – Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 New York Islanders – Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Florida Panthers – Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets – Ottawa Senators, NHL
- 1:30 Tampa Bay Lightning – Washington Capitals, NHL
- 1:30 Chicago Blackhawks – Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Minnesota Wild – Nashville Predators, NHL
- 2:00 St. Louis Blues – Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights – Dallas Stars, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – Calgary Flames, NHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec – HC Olomouc, predohrávka 21. kola českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – HC Kometa Brno, dohrávka 16. kola českej extraligy
- 17:30 Rytieri Martin – HC TEBS Bratislava, 17. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK '95 Považská Bystrica – HK Skalica, 17. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – HK Levice, 17. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HC MUŠLA Topoľčany, 17. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica – HK Gladiators Trnava, 17. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Dynamo Pardubice – SaiPa Lappeenranta /prvý zápas: 3:2/, osemfinále Ligy majstrov
- 19:30 Eisbären Berlín – KooKoo Kouvola /prvý zápas: 5:3/, osemfinále Ligy majstrov
- 19:45 HC Fribourg-Gottéron – Servette Ženeva /prvý zápas: 6:1/, osemfinále Ligy majstrov
Basketbal
- 1:30 Toronto Raptors – New York Knicks, NBA
- 2:00 Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers, NBA
- 2:00 San Antonio Spurs – Detroit Pistons, NBA
- 4:30 Los Angeles Clippers – Utah Jazz, NBA
- 5:00 Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets, NBA
- 16:00 LANDAU Lions - BC Prievidza, Európsky pohár FIBA
- 18:00 Keravnos Nikózia - Nitra Blue Wings, Európsky pohár FIBA
- 16:00 BC Slovan Bratislava – Iskra Svit, predohrávka 14. kola Tipos SBL
- 18:00 CBK Košice – Young Angels Košice, predohrávka 15. kola Tipos extraligy
Tenis
- 14:00 Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Daniil Medvedev (Rus.-4), turnaj majstrov
- 20:30 Flavio Cobolli (Tal.-5) – Frances Tiafoe (USA-7), turnaj majstrov
Volejbal
- 18:00 OK Budučnost Podgorica – RIEKER UJS Komárno, /prvý zápas: 0:3/, 1. kolo Challenge Cupu
Parastolný tenis
- 04:00 MS v parastolnom tenise v Pattaye (Thajsko) /účasť SR/
Box
- 14:00 ME do 23 rokov
TV program: streda, 18. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.