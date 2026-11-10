Tipsport liga sa vracia šlágrom v Žiline. Športový program na dnes (11. november)

Športový program na stredu, 11. novembra
Futbal
- 11:00 Holandsko – Nórsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 14:30 Slovensko - Malta, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 11:00 Estónsko – Lichtenštajnsko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 14:00 Turecko – Slovensko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 13:00 FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce. osemfinále Slovnaft Cupu
- 16:00 FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, osemfinále Slovnaft Cupu
- 19:00 Hammarby IF - Spartak Myjava, osemfinále Európskeho pohára UEFA /prvý zápas: 3:1/
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs – Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens – Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Ottawa Senators – Washington Capitals, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets – New Jersey Devils, NHL
- 1:30 Columbus Blue Jackets – Florida Panthers, NHL
- 2:00 St. Louis Blues – Detroit Red Wings, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings – Nashville Predators, NHL
- 15:00 Nemecko – Švajčiarsko, skupina A, MS v hokeji žien 2026
- 15:00 Kanada – Fínsko, skupina B, MS v hokeji žien 2026
- 19:00 USA – Česko, skupina A, MS v hokeji žien 2026
- 19:00 Japonsko – Švédsko, skupina B, MS v hokeji žien 2026
- 17:30 SaiPa Lappeenranta – HC Dynamo Pardubice, osemfinále Ligy majstrov
- 19:30 Kölner Haie – Bílí Tygři Liberec, osemfinále Ligy majstrov
- 19:45 Servette Ženeva – HC Fribourg-Gottéron, osemfinále Ligy majstrov
- 17:30 HC '05 Banská Bystrica – HC Košice, 17. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina – HK Poprad, 17. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Dukla Michalovce – HC Prešov, 17. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves, 17. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Nitra, 17. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín, 17. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica – TSS Group Dubnica, 15. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava – Rytieri Martin, 15. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky – HK Detva, 15. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Mušla Topoľčany – HC 19 Humenné, 15. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC TEBS Bratislava – HK Žiar nad Hronom, 15. kolo Tipos SHL
- 18:00 Nitra Blue Wings - King Štetín, Európsky pohár FIBA
- 19:00 BC Prievidza - Yukatel Denizli Basket, Európsky pohár FIBA
- 20:30 Coretec Oostende - Patrioti Levice, Európsky pohár FIBA
Tenis
- Turnaj ATP v Štokholme
- 21:00 Turnaj Majsteriek WTA v Indian Wells
Basketbal
- 1:30 New York Knicks – Milwaukee Bucks, NBA
- 2:00 Philadelphia 76ers – Boston Celtics, NBA
- 3:00 Phoenix Suns – Los Angeles Clippers, NBA
- 3:00 Utah Jazz – Miami Heat, NBA
- 4:00 Sacramento Kings – Orlando Magic, NBA
- 5:00 Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder, NBA
- 17:00 MBK Baník Handlová – BA PROMA Žilina, osemfinále SP
- 18:00 BKM Lučenec – Iskra Svit, osemfinále SP
- 18:00 Srbsko - Grécko, druhá fáza kvalifikácie ME žien 2027
- 19:30 Holandsko - Slovensko, druhá fáza kvalifikácie ME žien 2027
Strelectvo
- 6:00 trap ženy - 2. deň kvalifikácie, MS v strelectve
- 6:00 trap muži - 2. deň kvalifikácie, MS v strelectve
- 7:00 veľkokalibrová pištoľ muži - presná časť, MS v strelectve
- 7:15 ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy muži - kvalifikácia, MS v strelectve
- 11:00 ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy muži - finále, MS v strelectve
Olympijské
- 13:00 box – Kristián Harasník (do 60 kg, semifinále?), OH mládeže
- 13:10 jachting – Oliver Naninec (Techno 293, 10. rozjazda, následne 11. a 12.), OH mládeže
- 18:00 box – Karolína Kollárová (do 60 kg, semifinále?), OH mládeže
Florbal
- 16:00 Nemecko – Slovensko, kvalifikácia MS žien 2027
- 19:00 Rakúsko – Španielsko, kvalifikácia MS žien 2027
Volejbal
- 18:00 Pärnu VC – VK Slovan Bratislava, 1. kolo Challenge Cupu
Hádzaná
- 19:30 HáO TJ Slovan Modra – ŠKP Bratislava, predohrávka 10. kola Handball Extraligy
TV program: streda, 11. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.