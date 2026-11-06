Slovensko proti Rakúsku v Nemecku a DAC hostí Košice. Športový program na dnes (7. november)

Športový program na sobotu, 7. novembra
Futbal
- 15:30 ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín, 14. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava, 14. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Skalica - MŠK Žilina, 14. kolo Niké ligy
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Košice, 14. kolo Niké ligy
- 13:00 FK Inter Bratislava – MŠK Považská Bystrica, 16. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MFK Zvolen – FC Slovan Galanta, 16. kolo MONACObet ligy
- 13:00 OFK Dynamo Malženice – FC ŠTK 1914 Šamorín, 16. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava B, 16. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov – FK Humenné, 16. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC Hradec Králové – Sigma Olomouc, 14. kolo českej ligy
- 15:00 FC Slovan Liberec – Bohemians Praha 1905, 14. kolo českej ligy
- 15:00 FC Zlín – 1. FC Slovácko, 14. kolo českej ligy
- 18:00 FC Zbrojovka Brno – Baník Ostrava, 14. kolo českej ligy
- 15:30 Borussia Dortmund – SV Elversberg, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko – FC Augsburg, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz 05 – Bayern Mníchov, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 SC Paderborn – Eintracht Frankfurt, 9. kolo Bundesligy
- 18:30 VfB Stuttgart – Werder Brémy, 9. kolo Bundesligy
- 19:00 AJ Auxerre – Paríž FC, 10. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž Saint-Germain – ESTAC Troyes, 10. kolo Ligue 1
- 15:00 Cagliari Calcio – Frosinone Calcio, 11. kolo Serie A
- 15:00 FC Turín – US Lecce, 11. kolo Serie A
- 18:00 Parma Calcio – Bologna FC, 11. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím – Sassuolo Calcio, 11. kolo Serie A
- 13:30 Leeds United – Tottenham Hotspur, 10. kolo Premier League
- 16:00 Arsenal Londýn – Hull City, 10. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham – Newcastle United, 10. kolo Premier League
- 18:30 Nottingham Forest – Manchester City, 10. kolo Premier League
- 14:00 Málaga CF – Racing Santander, 12. kolo La Ligy
- 16:15 Espanyol Barcelona – Deportivo La Coruña, 12. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna – Athletic Bilbao, 12. kolo La Ligy
- 21:00 Valencia CF – Real Madrid, 12. kolo La Ligy
- 19:30 Japonsko - Nigéria, finále MS hráčok do 17 rokov
Hokej
- 1:00 Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Minnesota Wild – San Jose Sharks, NHL
- 2:00 Calgary Flames – Anaheim Ducks, NHL
- 18:30 Washington Capitals – Florida Panthers, NHL
- 19:00 Nashville Predators – St. Louis Blues, NHL
- 23:00 Seattle Kraken – New York Rangers, NHL
- 15:00 Slovensko - Rakúsko, Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:30 Nemecko - Lotyšsko, Nemecký pohár
- 13:30 Švédsko – Švajčiarsko, Fínske hokejové hry
- 17:30 Fínsko – Česko, Fínske hokejové hry
- 11:30 Švajčiarsko - Nemecko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
- 18:30 Slovensko – Francúzsko 18, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
- 14:00 Slovensko – Česko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 18:00 Švédsko – Fínsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 10:30 Švajčiarsko – Švédsko, Turnaj štyroch krajín hráčok do 18 rokov
- 14:00 Slovensko – Maďarsko, Turnaj štyroch krajín hráčok do 18 rokov
- 19:00 Nemecko – Rakúsko, ženy – MS, A-skupina
- 19:00 Japonsko – Dánsko, ženy – MS, B-skupina
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži,
- Turnaj Challenger Slovak Open, semifinále dvojhry, finále štvorhry, NTC Bratislava
- Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu
Basketbal
- 1:00 Atlanta Hawks – Washington Wizards, NBA
- 1:00 Charlotte Hornets – Boston Celtics, NBA
- 1:30 Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers, NBA
- 2:00 Dallas Mavericks – Utah Jazz, NBA
- 2:00 Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder, NBA
- 2:00 Milwaukee Bucks – Toronto Raptors, NBA
- 2:00 New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers, NBA
- 4:00 Sacramento Kings – San Antonio Spurs, NBA
- 23:00 Indiana Pacers – Denver Nuggets (Mexico City), NBA
- 17:00 Inter Basket – BC Prievidza, predohrávka 20. kola Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves – MBK Baník Handlová, 8. kolo Tipos SBL
- 18:00 Patrioti Levice – Iskra Svit, 8. kolo Tipos SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings – Spišskí Rytieri, 8. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:00 DHC Slavia Praha – DHK Zora Olomouc, 9. kolo Doprastav ligy
- 17:30 HC Tatran Stupava – DHC Sokol Poruba, 9. kolo Doprastav ligy
- 18:00 DHC Plzeň – Handball Club Zlín, 9. kolo Doprastav ligy
Volejbal
- 16:00 VK Slávia SPU Nitra – HIT MTF Trnava, 4. kolo Niké extraligy mužov
- 16:00 TJ Slávia Svidník – VK Slovan Bratislava, 4. kolo Niké extraligy mužov /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 ŠK ELBA Prešov – VK Nové Mesto nad Váhom, ženy – 7. kolo Niké extraligy
- 19:00 HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok, ženy – 7. kolo Niké extraligy
- 19:00 VA UNIZA Žilina – KOOPERATIVA Slávia EUBA Bratislava, ženy – 7. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Motorizmus
- 19:00 kvalifikácia, VC Brazílie
Strelectvo
- 7:15 ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu – ženy, finále, MS 2026
- 9:00 ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu – muži, finále, MS 2026
Krasokorčuľovanie
- 7:30 tanečné páry – voľné tance, Grand Prix ISU, Čínsky pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 9:00 ženy – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Čínsky pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:40 športové dvojice – voľné jazdy,Grand Prix ISU, Čínsky pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Triatlon
- 1:45 ženy - elite (Z. Michaličková), SP v Hongkongu
Cyklokros
- 11:00 juniorky, ME
- 13:00 muži do 23 rokov, ME
- 15:00 ženy elite, ME
Olympijské
- 10:00 OH mládeže
TV program: sobota, 7. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.