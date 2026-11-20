Športový program na sobotu, 21. novembra
Futbal
- 15:30 MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava, 15. kolo Niké ligy
- 15:30 MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica, 15. kolo Niké ligy
- 15:30 AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová, 15. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava, 15. kolo Niké ligy
- 15:00 SK Artis Brno – FK Jablonec, 15. kolo českej ligy
- 15:00 Sigma Olomouc – Slavia Praha, 15. kolo českej ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav – FC Zlín, 15. kolo českej ligy
- 15:00 Baník Ostrava – FK Teplice, 15. kolo českej ligy
- 18:00 Bohemians Praha – Viktoria Plzeň, 15. kolo českej ligy
- 13:30 Manchester City – FC Fulham, 11. kolo Premier League
- 16:00 AFC Bournemouth – Nottingham Forest, 11. kolo Premier League
- 16:00 Aston Villa – AFC Sunderland, 11. kolo Premier League
- 16:00 FC Chelsea – Leeds United, 11. kolo Premier League
- 16:00 Coventry City – Crystal Palace, 11. kolo Premier League
- 16:00 Tottenham Hotspur – Ipswich Town, 11. kolo Premier League
- 18:30 Newcastle United – Arsenal Londýn, 11. kolo Premier League
- 15:00 Como 1907 – Cagliari Calcio, 12. kolo Serie A
- 15:00 Lazio Rím – US Lecce, 12. kolo Serie A
- 18:00 Parma Calcio – AS Rím, 12. kolo Serie A
- 20:45 SSC Neapol – FC Turín, 12. kolo Serie A
- 15:30 Bayer Leverkusen – SC Paderborn, 10. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim, 10. kolo Bundesligy
- 15:30 Union Berlín – RB Lipsko, 10. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund, 10. kolo Bundesligy
- 15:30 SV Elversberg – SC Freiburg, 10. kolo Bundesligy
- 18:30 Schalke 04 – VfB Stuttgart, 10. kolo Bundesligy
- 17:15 OGC Nice – Paríž Saint-Germain, 11. kolo Ligue 1
- 20:45 Lille OSC – Olympique Lyon, 11. kolo Ligue 1
- 20:45 RC Lens – Toulouse FC, 11. kolo Ligue 1
- 20:45 AS Monaco – AJ Auxerre, 11. kolo Ligue 1
- 20:45 RC Štrasburg – Stade Brest, 11. kolo Ligue 1
- 14:00 Deportivo Alavés – Deportivo La Coruña, 13. kolo La Ligy
- 16:15 Rayo Vallecano – Valencia CF, 13. kolo La Ligy
- 18:30 Sevilla FC – Real Betis, 13. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid – Celta Vigo, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 19:00 Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers, NHL
- 21:30 Calgary Flames – Chicago Blackhawks, NHL
- 19:00 HC Prešov – HC Slovan Bratislava, 21. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- 14:00/20:30 semifinále, Turnaj majstrov
Alpské lyžovanie
- 10:30/13:30 slalom žien, SP v Gurgli
Basketbal
- 1:00 Atlanta Hawks – Charlotte Hornets, NBA
- 1:30 Brooklyn Nets – Orlando Magic, NBA
- 1:30 Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers, NBA
- 1:30 Detroit Pistons – Toronto Raptors, NBA
- 2:00 Chicago Bulls – Washington Wizards, NBA
- 2:00 Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans, NBA
- 3:30 Utah Jazz – Phoenix Suns, NBA
- 4:00 Denver Nuggets – Houston Rockets, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers – Sacramento Kings, NBA
- 19:00 Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks, NBA
- 15:00 CBK Košice – BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 9. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – WBC Slovan Bratislava, 9. kolo Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok – ŠBK Šamorín, 9. kolo Tipos extraligy
- 19:00 Young Angels Košice – Piešťanské Čajky, 9. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BC Komárno – BC Prievidza, 10. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová – Spišskí Rytieri, 10. kolo Tipos SBL
- 18:00 Nitra Blue Wings – Inter Basket, 10. kolo Tipos SBL
- 17:30 Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava, 9. kolo Jadranskej ligy
Hádzaná
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda – DHC Plzeň, 10. kola Doprastav ligy
- 18:00 HC Sporta Hlohovec – HC Záhoráci, 11. kolo Handball Extraligy
- 18:00 HK Bojnice – HáO TJ Slovan Modra, 11. kolo Handball Extraligy
- 18:00 HC Vojvodina Novi Sad – MŠK Považská Bystrica, 3. kolo Európskeho pohára EHF
Volejbal
- 16:00 VO TJ Spartak Myjava – Rieker UJS Komárno, 6. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 TJ Slávia Svidník – HIT MTF Trnava, 6. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Slovan Bratislava – VK Mirad UNIPO Prešov, 6. kolo Niké extraligy
- 16:00 VK Slovan Bratislava – HIT UCM Trnava, 9. kolo Niké extraligy
- 17:00 ŠK Elba Prešov – VK ŠKM Liptovský Hrádok, 9. kolo Niké extraligy
- 18:30 VA UNIZA Žilina – ŠVK Pezinok, 9. kolo Niké extraligy
- 19:00 VK Nové Mesto nad Váhom – Volley Project UKF Nitra, 9. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Motorizmus
- 5:00 kvalifikácia, VC Las Vegas
Skoky na lyžiach
- 14:35 ženy – individuálna súťaž HS 140, štart SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:50 muži – individuálna súťaž HS 140, štart SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Atletika
- 10:45 M SR v cezpoľnom behu
Krasokorčuľovanie
- 11:15 športové dvojice – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Finlandia Trophy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 ženy – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Finlandia Trophy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:15 muži – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Finlandia Trophy
- 18:25 tanečné páry – voľný tanec, Grand Prix ISU, Finlandia Trophy
Cyklokros
- 13:00 7. kolo Slovenského Pohára
Džudo
- 6:00 Ženy do 78kg (Nina Filkorová), MS juniorov
Box
- 14:00 ME do 23 rokov
Skejtbording
- 9:15 street mužov – štvrťfinále (Richard Tury), SP
TV program: sobota, 21. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.