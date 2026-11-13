Vlhová ide slalom v Levi či Trnava v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (14. november)

Petra Vlhová počas obrovského slalomu v Söldene.
Petra Vlhová počas obrovského slalomu v Söldene.
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|14. nov 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 14. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 14. novembra

Futbal

  • 0:00 Argentína - Uruguaj, prípravné medzištátne zápasy
  • 1:00 Ekvádor – Kostarika, prípravné medzištátne zápasy
  • 1:00 Kolumbia – Čile, prípravné medzištátne zápasy
  • 2:00 Peru – Bolívia, prípravné medzištátne zápasy
  • 11:15 Japonsko – Brazília, prípravné medzištátne zápasy
  • 13:00 Čína – Malajzia, prípravné medzištátne zápasy
  • 16:00 Palestína – Irán, prípravné medzištátne zápasy

  • 3:00 Guatemala – Kanada, Liga národov CONCACAF
  • 22:30 Haiti – USA, Liga národov CONCACAF

  • 11:00 Slovensko - Holandsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
  • 14:30 Nórsko - Malta, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov

  • 11:00 Slovensko – Lichtenštajnsko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
  • 14:00 Estónsko – Turecko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

  • 13:00 FK Čadca - FC Spartak Trnava, osemfinále Slovnaft Cup
  • 13:00 FC Slovan Galanta – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 17. kolo MONACObet ligy
  • 13:00 FK Humenné – FC ŠTK 1914 Šamorín, 17. kolo MONACObet ligy
  • 13:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom – FC ViOn Zlaté Moravce, 17. kolo MONACObet ligy
  • 13:00 MFK Bytča – FC Petržalka, 17. kolo MONACObet ligy
  • 13:00 MŠK Považská Bystrica – FK Pohronie, 17. kolo MONACObet ligy

  • 18:00 Nórsko – Wales, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Portugalsko – Dánsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
  • 18:00 Gruzínsko – Maďarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Severné Írsko – Ukrajina, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
  • 15:00 Kosovo – Izrael, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Rakúsko – Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Rumunsko – Poľsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Švédsko – Bosna a Hercegovina, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)

Hokej

  • 3:00 Vancouver Canucks – New York Rangers, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights – Nashville Predators, NHL
  • 19:00 Carolina Hurricanes – Seattle Kraken (NHL Global Series Helsinki/Fín.)
  • 21:30 Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets, NHL

  • 19:00 HK Dukla Trenčín – HC Prešov, 19. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Basketbal

  • 1:00 Indiana Pacers – New York Knicks, NBA
  • 1:00 Orlando Magic – Milwaukee Bucks, NBA
  • 2:00 Miami Heat – Cleveland Cavaliers, NBA
  • 2:00 Chicago Bulls – Atlanta Hawks, NBA
  • 2:00 New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies, NBA
  • 2:30 Houston Rockets – Utah Jazz, NBA
  • 3:30 San Antonio Spurs – Golden State Warriors, NBA
  • 4:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers, NBA
  • 4:30 Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder, NBA

  • 17:00 Inter Basket Bratislava – BKM Lučenec, 9. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza – Patrioti Levice, 9. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Iskra Svit – MBK Baník Handlová, 9. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri – Košice Wolves, 9. kolo Tipos SBL

  • 14:30 Holandsko - Srbsko, druhá fáza kvalifikácie žien ME 2027
  • 18:00 Grécko - Slovensko, druhá fáza kvalifikácie žien ME 2027 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 

Tenis

Zjazdové lyžovanie

Volejbal

  • 15:30 VK ŠKM Liptovský Hrádok – VK Pirane Brusno, 8. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom – ŠVK Pezinok, 8. kolo Niké extraligy
  • 18:00 Kooperativa Slávia EUBA Bratislava – VK Slovan Bratislava, 8. kolo Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra – ŠK Elba Prešov, 8. kolo Niké extraligy
  • 19:00 HIT UCM Trnava – VA UNIZA Žilina, 8. kolo Niké extraligy

  • 16:00 HIT MTF Trnava – VO TJ Spartak Myjava, 5. kolo Niké extraligy
  • 17:00 VK Mirad UNIPO Prešov – TJ Slávia Svidník, 5. kolo Niké extraligy
  • 18:00 Rieker UJS Komárno – VK Slávia SPU Nitra, 5. kolo Niké extraligy

Hádzaná

  • 15:00 Sokol Písek – Handball Club Zlín, 10. kolo Doprastav ligy
  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa – DHC Slavia Praha, 10. kolo Doprastav ligy

  • 16:00 HC Sporta Hlohovec – HK Bojnice, 10. kolo Handball Extraligy
  • 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky – Tatran Prešov, 10. kolo Handball Extraligy
  • 18:30 HK AGRO Topoľčany – HK Košice, 10. kolo Handball Extraligy
  • 19:00 HC Záhoráci – MŠK Považská Bystrica, 10. kolo Handball Extraligy

  • 17:30 Bnot-Herzliya H.C - MŠK IUVENTA Michalovce, 3. kolo Európskeho pohára EHF

Triatlon

  • 1:00 ženy – elite /Zuzana Michaličková/, SP

Florbal

  • 13:00 Česko – Slovensko, kvalifikácia MS 2027
  • 19:00 Španielsko – Nemecko, kvalifikácia MS 2027

  • 18:00 Slovensko – Nórsko, 4 Nations Floorball Challenge

Džudo

  • 9:45 muži – do 73 kg (Tomáš Demčák), ženy – do 70 kg (Ema Fízeľová), Grand Prix

Duatlon

  • 8:45 ženy – elite/U23 (Ivana Kuriačková), MS

Parastolný tenis

  • 4:00 Zápasy MS
TV program: sobota, 14. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Petra Vlhová počas obrovského slalomu v Söldene.
    Petra Vlhová počas obrovského slalomu v Söldene.
    Vlhová ide slalom v Levi či Trnava v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (14. november)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Vlhová ide slalom v Levi či Trnava v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (14. november)