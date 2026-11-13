Vlhová ide slalom v Levi či Trnava v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (14. november)

Športový program na sobotu, 14. novembra
Futbal
- 0:00 Argentína - Uruguaj, prípravné medzištátne zápasy
- 1:00 Ekvádor – Kostarika, prípravné medzištátne zápasy
- 1:00 Kolumbia – Čile, prípravné medzištátne zápasy
- 2:00 Peru – Bolívia, prípravné medzištátne zápasy
- 11:15 Japonsko – Brazília, prípravné medzištátne zápasy
- 13:00 Čína – Malajzia, prípravné medzištátne zápasy
- 16:00 Palestína – Irán, prípravné medzištátne zápasy
- 3:00 Guatemala – Kanada, Liga národov CONCACAF
- 22:30 Haiti – USA, Liga národov CONCACAF
- 11:00 Slovensko - Holandsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 14:30 Nórsko - Malta, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 11:00 Slovensko – Lichtenštajnsko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 14:00 Estónsko – Turecko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 13:00 FK Čadca - FC Spartak Trnava, osemfinále Slovnaft Cup
- 13:00 FC Slovan Galanta – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FK Humenné – FC ŠTK 1914 Šamorín, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom – FC ViOn Zlaté Moravce, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MFK Bytča – FC Petržalka, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MŠK Považská Bystrica – FK Pohronie, 17. kolo MONACObet ligy
- 18:00 Nórsko – Wales, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Portugalsko – Dánsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 18:00 Gruzínsko – Maďarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Severné Írsko – Ukrajina, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
- 15:00 Kosovo – Izrael, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Rakúsko – Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Rumunsko – Poľsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Švédsko – Bosna a Hercegovina, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
Hokej
- 3:00 Vancouver Canucks – New York Rangers, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights – Nashville Predators, NHL
- 19:00 Carolina Hurricanes – Seattle Kraken (NHL Global Series Helsinki/Fín.)
- 21:30 Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets, NHL
- 19:00 HK Dukla Trenčín – HC Prešov, 19. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 1:00 Indiana Pacers – New York Knicks, NBA
- 1:00 Orlando Magic – Milwaukee Bucks, NBA
- 2:00 Miami Heat – Cleveland Cavaliers, NBA
- 2:00 Chicago Bulls – Atlanta Hawks, NBA
- 2:00 New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies, NBA
- 2:30 Houston Rockets – Utah Jazz, NBA
- 3:30 San Antonio Spurs – Golden State Warriors, NBA
- 4:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers, NBA
- 4:30 Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder, NBA
- 17:00 Inter Basket Bratislava – BKM Lučenec, 9. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza – Patrioti Levice, 9. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit – MBK Baník Handlová, 9. kolo Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri – Košice Wolves, 9. kolo Tipos SBL
- 14:30 Holandsko - Srbsko, druhá fáza kvalifikácie žien ME 2027
- 18:00 Grécko - Slovensko, druhá fáza kvalifikácie žien ME 2027 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Štokholme
- 21:00/23:00 semifinále, Turnaj majsteriek WTA
Zjazdové lyžovanie
- 10:00/13:00 slalom, SP v Levi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 15:30 VK ŠKM Liptovský Hrádok – VK Pirane Brusno, 8. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom – ŠVK Pezinok, 8. kolo Niké extraligy
- 18:00 Kooperativa Slávia EUBA Bratislava – VK Slovan Bratislava, 8. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra – ŠK Elba Prešov, 8. kolo Niké extraligy
- 19:00 HIT UCM Trnava – VA UNIZA Žilina, 8. kolo Niké extraligy
- 16:00 HIT MTF Trnava – VO TJ Spartak Myjava, 5. kolo Niké extraligy
- 17:00 VK Mirad UNIPO Prešov – TJ Slávia Svidník, 5. kolo Niké extraligy
- 18:00 Rieker UJS Komárno – VK Slávia SPU Nitra, 5. kolo Niké extraligy
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek – Handball Club Zlín, 10. kolo Doprastav ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa – DHC Slavia Praha, 10. kolo Doprastav ligy
- 16:00 HC Sporta Hlohovec – HK Bojnice, 10. kolo Handball Extraligy
- 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky – Tatran Prešov, 10. kolo Handball Extraligy
- 18:30 HK AGRO Topoľčany – HK Košice, 10. kolo Handball Extraligy
- 19:00 HC Záhoráci – MŠK Považská Bystrica, 10. kolo Handball Extraligy
- 17:30 Bnot-Herzliya H.C - MŠK IUVENTA Michalovce, 3. kolo Európskeho pohára EHF
Triatlon
- 1:00 ženy – elite /Zuzana Michaličková/, SP
Florbal
- 13:00 Česko – Slovensko, kvalifikácia MS 2027
- 19:00 Španielsko – Nemecko, kvalifikácia MS 2027
- 18:00 Slovensko – Nórsko, 4 Nations Floorball Challenge
Džudo
- 9:45 muži – do 73 kg (Tomáš Demčák), ženy – do 70 kg (Ema Fízeľová), Grand Prix
Duatlon
- 8:45 ženy – elite/U23 (Ivana Kuriačková), MS
Parastolný tenis
- 4:00 Zápasy MS
TV program: sobota, 14. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.