Slovan v Jadranskej lige a Turnaj majsteriek. Športový program na dnes (9. november)

Na snímke vľavo Zoran Nikolič (Slovan) a Nehemiah Gregory Benson (Inter Basket).
Na snímke vľavo Zoran Nikolič (Slovan) a Nehemiah Gregory Benson (Inter Basket). (Autor: TASR)
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Sportnet|9. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 9. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 9. novembra

Futbal

  • 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Bytča, dohrávka 16. kola MONACObet ligy 
  • 17:00 mediálny termín v NTC Poprad (3 hráči), mediálny termín slovenskej reprezentácie 
  • 18:00 tréning NTC Poprad (otvorený 15 minút), mediálny termín slovenskej reprezentácie 

Hokej

  • 0:00 Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 1:00 Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils, NHL 
  • 1:00 Calgary Flames – Philadelphia Flyers, NHL 
  • 2:00 Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins, NHL 

  • 19:00 Rakúsko – USA, ženy – MS, A-skupina
  • 19:00 Dánsko – Kanada, ženy – MS, B-skupina

Tenis

  • Turnaj ATP v Štokholme
  • 21:00 Turnaj Majsteriek WTA v Indian Wells

Basketbal

  • 0:00 Detroit Pistons – Los Angeles Lakers, NBA 
  • 1:00 Minnesota Timberwolves – Utah Jazz, NBA 
  • 1:30 Dallas Mavericks – Brooklyn Nets, NBA 
  • 2:00 Milwaukee Bucks – Boston Celtics, NBA 
  • 3:00 Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans, NBA 
  • 3:00 Sacramento Kings – Miami Heat, NBA 

  • 10:00 TK reprezentácie pred zápasmi kvalifikácie ME žien 2027

  • 18:00 KK Crvena zvezda Belehrad - BC Slovan Bratislava, A-skupina, 7. kolo Jadranskej ligy 

Strelectvo

  • 7:00 športová pištoľ ženy - presná časť, MS 2026
  • 7:15 ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy ženy - kvalifikácia, MS 2026
  • 11:00 ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy ženy - finále, MS 2026

Olympijské

  • 11:00 lukostreľba - Adela Tollarovičová (olympijský luk, osemfinále?, 15.00 štvrťfinále?, 15.56 semifinále?, 16.24 o bronz?/16.38 finále?), OH mládeže 
  • 13:10 jachting – Oliver Naninec (Techno 293, 4. rozjazda, následne 5. a 6.) 
  • 16:27 atletika – Timotej Vozár (110 m prekážok, semifinále, 18.20 finále?) 
TV program: pondelok, 9. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke vľavo Zoran Nikolič (Slovan) a Nehemiah Gregory Benson (Inter Basket).
    Na snímke vľavo Zoran Nikolič (Slovan) a Nehemiah Gregory Benson (Inter Basket).
    Slovan v Jadranskej lige a Turnaj majsteriek. Športový program na dnes (9. november)
    dnes 00:00
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