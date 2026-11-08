Slovan v Jadranskej lige a Turnaj majsteriek. Športový program na dnes (9. november)

Športový program na pondelok, 9. novembra
Futbal
- 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Bytča, dohrávka 16. kola MONACObet ligy
- 17:00 mediálny termín v NTC Poprad (3 hráči), mediálny termín slovenskej reprezentácie
- 18:00 tréning NTC Poprad (otvorený 15 minút), mediálny termín slovenskej reprezentácie
Hokej
- 0:00 Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Calgary Flames – Philadelphia Flyers, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins, NHL
- 19:00 Rakúsko – USA, ženy – MS, A-skupina
- 19:00 Dánsko – Kanada, ženy – MS, B-skupina
Tenis
- Turnaj ATP v Štokholme
- 21:00 Turnaj Majsteriek WTA v Indian Wells
Basketbal
- 0:00 Detroit Pistons – Los Angeles Lakers, NBA
- 1:00 Minnesota Timberwolves – Utah Jazz, NBA
- 1:30 Dallas Mavericks – Brooklyn Nets, NBA
- 2:00 Milwaukee Bucks – Boston Celtics, NBA
- 3:00 Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans, NBA
- 3:00 Sacramento Kings – Miami Heat, NBA
- 10:00 TK reprezentácie pred zápasmi kvalifikácie ME žien 2027
- 18:00 KK Crvena zvezda Belehrad - BC Slovan Bratislava, A-skupina, 7. kolo Jadranskej ligy
Strelectvo
- 7:00 športová pištoľ ženy - presná časť, MS 2026
- 7:15 ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy ženy - kvalifikácia, MS 2026
- 11:00 ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy ženy - finále, MS 2026
Olympijské
- 11:00 lukostreľba - Adela Tollarovičová (olympijský luk, osemfinále?, 15.00 štvrťfinále?, 15.56 semifinále?, 16.24 o bronz?/16.38 finále?), OH mládeže
- 13:10 jachting – Oliver Naninec (Techno 293, 4. rozjazda, následne 5. a 6.)
- 16:27 atletika – Timotej Vozár (110 m prekážok, semifinále, 18.20 finále?)
TV program: pondelok, 9. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.