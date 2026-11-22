Športový program na pondelok, 23. novembra
Futbal
- 15:00 voľba organizátorov MS žien 2031 a 2035, mimoriadny online kongres FIFA
- 20:45 AC Monza – ACF Fiorentina, 12. kolo Serie A
- 21:00 Brentford FC – Everton FC, 11. kolo Premier League
- 21:00 UD Levante – Elche CF, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 St. Louis Blues – Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Dallas Stars – Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:00 Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks, NHL
Basketbal
- 0:00 Miami Heat – Oklahoma City Thunder, NBA
- 1:00 Washington Wizards – Orlando Magic, NBA
- 1:00 Chicago Bulls – Denver Nuggets, NBA
- 1:00 Utah Jazz – Dallas Mavericks, NBA
- 2:00 New York Knicks – Indiana Pacers, NBA
- 2:30 Golden State Warriors – Boston Celtics, NBA
TV program: pondelok, 23. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.