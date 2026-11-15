Slovensko vyzve Kazachstan a pokračuje turnaj majstrov. Športový program na dnes (16. november)

Športový program na pondelok, 16. novembra
Futbal
- 16:00 Kazachstan – Slovensko, 3. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27 v Astane
- 00:00 Panama – Curacao, odveta štvrťfinále A-divízie Ligy národov CONCACAF
- 16:00 Faerské ostrovy – Moldavsko, 3. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27
- 18:00 Estónsko – Bulharsko, 4. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27
- 18:00 Island – Luxembursko, 4. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27
- 18:00 Litva – Lichtenštajnsko, 2. skupina D-divízie Ligy národov 2026/27
- 20:45 Nemecko – Holandsko, 2. skupina A-divízie Ligy národov 2026/27
- 20:45 Grécko – Srbsko, 2. skupina A-divízie Ligy národov 2026/27
- 20:45 Severné Macedónsko – Slovinsko, 1. skupina B-divízie Ligy národov 2026/27
- 20:45 Švajčiarsko – Škótsko, 1. skupina B-divízie Ligy národov 2026/27
- 20:45 Gibraltár – Malta, 1. skupina D-divízie Ligy národov 2026/27
- 17:00 FC Tatran Prešov – MFK Zvolen, dohrávka 17. kola MONACObet ligy
- 18:00 Grécko – Island /prvý zápas: 1:1/, odveta baráže ME 2027 hráčov do 21
rokov
- 19:00 Andorra – Azerbajdžan, prípravný medzištátny zápas
Hokej
- 01:30 Philadelphia Flyers – Edmonton Oilers, NHL
- 02:00 Anaheim Ducks – Calgary Flames, NHL
- 02:00 Dallas Stars – Florida Panthers, NHL
- 03:00 Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks, NHL
- 03:00 San Jose Sharks – Nashville Predators, NHL
- 15:00 zápas o 3. miesto, MS žien v Herningu (Dánsko)
- 19:00 finále, MS žien v Herningu (Dánsko)
Basketbal
- 18:00 KK Borac Mozzart Čačak – BC Slovan Bratislava, 8. kolo A-skupiny Jadranskej ligy
- 00:00 Boston Celtics – Dallas Mavericks, NBA
- 00:00 Toronto Raptors – New York Knicks, NBA
- 01:00 Washington Wizards – Houston Rockets, NBA
- 02:00 Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks, NBA
- 03:00 Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder, NBA
Tenis
- 14:00 Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Frances Tiafoe (USA-7), skupina Ivana Lendla, turnaj majstrov v Turíne
20:30 Daniil Medvedev (Rus.-4) – Flavio Cobolli (Tal.-5), skupina Ivana Lendla, turnaj majstrov v Turíne
Strelectvo
- 11:00 TK po návrate Patrika Jányho z MS v Dauhe
Olympijské hnutie
- 13:00 brífing a odovzdanie medailí SOŠV po OH mládeže v Dakare /Slovenské olympijské a športové múzeum, Bratislava/
Parastolný tenis
- 04:00 MS v parastolnom tenise v Pattaye (Thajsko) /účasť SR/
TV program: nedeľa, 15. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.