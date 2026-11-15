Slovensko vyzve Kazachstan a pokračuje turnaj majstrov. Športový program na dnes (16. november)

Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
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Sportnet|16. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 16. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 16. novembra

Futbal

  • 16:00 Kazachstan – Slovensko, 3. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27 v Astane
  • 00:00 Panama – Curacao, odveta štvrťfinále A-divízie Ligy národov CONCACAF
  • 16:00 Faerské ostrovy – Moldavsko, 3. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27
  • 18:00 Estónsko – Bulharsko, 4. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27
  • 18:00 Island – Luxembursko, 4. skupina C-divízie Ligy národov 2026/27
  • 18:00 Litva – Lichtenštajnsko, 2. skupina D-divízie Ligy národov 2026/27
  • 20:45 Nemecko – Holandsko, 2. skupina A-divízie Ligy národov 2026/27
  • 20:45 Grécko – Srbsko, 2. skupina A-divízie Ligy národov 2026/27
  • 20:45 Severné Macedónsko – Slovinsko, 1. skupina B-divízie Ligy národov 2026/27
  • 20:45 Švajčiarsko – Škótsko, 1. skupina B-divízie Ligy národov 2026/27
  • 20:45 Gibraltár – Malta, 1. skupina D-divízie Ligy národov 2026/27

  • 17:00 FC Tatran Prešov – MFK Zvolen, dohrávka 17. kola MONACObet ligy

  • 18:00 Grécko – Island /prvý zápas: 1:1/, odveta baráže ME 2027 hráčov do 21
    rokov

  • 19:00 Andorra – Azerbajdžan, prípravný medzištátny zápas

Hokej

  • 01:30 Philadelphia Flyers – Edmonton Oilers, NHL
  • 02:00 Anaheim Ducks – Calgary Flames, NHL
  • 02:00 Dallas Stars – Florida Panthers, NHL
  • 03:00 Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks, NHL
  • 03:00 San Jose Sharks – Nashville Predators, NHL

  • 15:00 zápas o 3. miesto, MS žien v Herningu (Dánsko)
  • 19:00 finále, MS žien v Herningu (Dánsko)

Basketbal

  • 18:00 KK Borac Mozzart Čačak – BC Slovan Bratislava, 8. kolo A-skupiny Jadranskej ligy

  • 00:00 Boston Celtics – Dallas Mavericks, NBA
  • 00:00 Toronto Raptors – New York Knicks, NBA
  • 01:00 Washington Wizards – Houston Rockets, NBA
  • 02:00 Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks, NBA
  • 03:00 Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder, NBA

Tenis

  • 14:00 Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Frances Tiafoe (USA-7), skupina Ivana Lendla, turnaj majstrov v Turíne
    20:30 Daniil Medvedev (Rus.-4) – Flavio Cobolli (Tal.-5), skupina Ivana Lendla, turnaj majstrov v Turíne

Strelectvo

  • 11:00 TK po návrate Patrika Jányho z MS v Dauhe

Olympijské hnutie

  • 13:00 brífing a odovzdanie medailí SOŠV po OH mládeže v Dakare /Slovenské olympijské a športové múzeum, Bratislava/

Parastolný tenis

  • 04:00 MS v parastolnom tenise v Pattaye (Thajsko) /účasť SR/
TV program: nedeľa, 15. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Slovensko vyzve Kazachstan a pokračuje turnaj majstrov. Športový program na dnes (16. november)
    dnes 00:00
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