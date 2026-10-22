Finále Slovakia Swimming Cup a Nitra vyzve Košice. Športový program na dnes (23. október)

Športový program na piatok, 23. októbra
Futbal
- 20.30 VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach, 7. kolo Bundesligy
- 20.45 FC Turín – AC Monza, 8. kolo Serie A
- 20.45 Stade Brest – OGC Nice, 8. kolo Ligue 1
- 21.00 Ipswich Town – Nottingham Forest, 8. kolo Premier League
- 21.00 Deportivo Alavés – Málaga CF, 10. kolo La Ligy
Hokej
- 1.00 Boston Bruins – Nashville Predators, NHL
- 1.00 Toronto Maple Leafs – New York Rangers, NHL
- 1.00 Ottawa Senators – San Jose Sharks, NHL
- 1.00 New Jersey Devils – Anaheim Ducks, NHL
- 1.00 Pittsburgh Penguins – Florida Panthers, NHL
- 1.30 New York Islanders – Los Angeles Kings, NHL
- 2.00 St. Louis Blues – Vegas Golden Knights, NHL
- 2.00 Dallas Stars – Winnipeg Jets, NHL
- 3.00 Calgary Flames – Minnesota Wild, NHL
- 3.00 Edmonton Oilers – Carolina Hurricanes, NHL
- 4.00 Seattle Kraken – Utah Mammoth, NHL
- 4.00 Vancouver Canucks – Detroit Red Wings, NHL
- 17.00 HC Oceláři Třinec – Motor České Budějovice, 13. kolo českej extraligy
- 17.30 HC Verva Litvínov – HC Škoda Plzeň, 13. kolo českej extraligy
- 17.30 HC Vítkovice Ridera – HC Kometa Brno, 13. kolo českej extraligy
- 18.00 Rytíři Kladno – HC Dynamo Pardubice, 13. kolo českej extraligy
- 18.00 Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha, 13. kolo českej extraligy
- 18.00 Mountfield Hradec Králové – Energie Karlovy Vary, 13. kolo českej extraligy
- 17.30 HC ‘05 TAM Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín, 13. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17.30 HK Dukla Michalovce – HC Slovan Bratislava, 13. kolo Tipsport ligy
- 17.30 HK Poprad – HC Prešov, 13. kolo Tipsport ligy
- 17.30 Vlci Žilina – HK Spišská Nová Ves, 13. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen, 13. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HK Nitra – HC Košice, predohrávka 24. kola Tipsport ligy
- 17.30 HK Gladiators Trnava – HK Skalica, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 HK Levice – HC crypto4me TEBS Bratislava, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 HC MUŠLA Topoľčany – HC Nové Zámky, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 HK Detva – HC 19 Humenné, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 HK ‘95 Považská Bystrica – HK Žiar nad Hronom, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 TSS Group Dubnica – Rytieri Martin, 12. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA Ning-po a Osaka
- Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon
Basketbal
- 1.00 Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers, NBA
- 3.30 Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets, NBA
- 19.00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – WBC Slovan Bratislava, 6. kolo Tipos extraligy žien
Plávanie
- 9.30 rozplavby, Slovakia Swimming Cup
- 17.00 finále, Slovakia Swimming Cup
Športová gymnastika
- 19.30 ženy – finále viacboja, MS
Krasokorčuľovanie
- 17.55 rytmické tance, ISU Grand Prix /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19.45 ženy - krátky program, ISU Grand Prix /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
TV program: piatok, 23. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.