Slovensko pokračuje v Lige národov. Športový program na dnes (13. november)

Športový program na piatok, 13. novembra
Futbal
- 1:30 Curaçao – Panama, Liga národov CONCACAF (A-divízia - prvý zápas štvrťfinále)
- 13:00 Singapur – Paraguaj, prípravné medzištátne zápasy
- 15:10 SAE – Honduras, prípravné medzištátne zápasy
- 15:30 Saudská Arábia – Kórejská republika, prípravné medzištátne zápasy
- 15:45 Katar – Austrália, prípravné medzištátne zápasy
- 17:00 Turecko – Česko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)
- 17:15 Fínsko – Írsko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)
- 18:30 Dánsko – Holandsko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)
- 20:45 Holandsko – Grécko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Srbsko – Nemecko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Škótsko – Severné Macedónsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Slovinsko – Švajčiarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
- 18:00 Moldavsko – Kazachstan, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Slovensko – Faerské ostrovy, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina, Košice)
- 20:45 Bulharsko – Island, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Luxembursko – Estónsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Andorra – Gibraltár, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Lichtenštajnsko – Azerbajdžan, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 2. skupina)
Hokej
- 1:00 Boston Bruins – Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs – Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Ottawa Senators – Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 New Jersey Devils – Washington Capitals, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:30 Florida Panthers – Detroit Red Wings, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres, NHL
- 2:00 Dallas Stars – Winnipeg Jets, NHL
- 3:00 Utah Mammoth – St. Louis Blues, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings – New York Islanders, NHL
- 11:00 Japonsko – Rakúsko, MS žien 2026 (zápas o udržanie)
- 15:00 Kanada – Česko, MS žien 2026 (štvrťfinále)
- 15:00 Nemecko – Fínsko, MS žien 2026 (štvrťfinále)
- 19:00 USA – Dánsko, MS žien 2026 (štvrťfinále)
- 19:00 Švédsko – Švajčiarsko, MS žien 2026 (štvrťfinále)
- 17:30 HC Košice – HK 32 Liptovský Mikuláš, 18. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Poprad – HC '05 Banská Bystrica, 18. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Trenčín, 18. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra – HK Dukla Michalovce, 18. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov – HKM Zvolen, 18. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Rytieri Martin – HK Skalica, 16. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica – HK Levice, 16. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK '95 Považská Bystrica – HC Nové Zámky, 16. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – HC MUŠLA Topoľčany, 16. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HC crypto4me TEBS Bratislava, 16. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Gladiators Trnava, 16. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec, 18. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov – Motor České Budějovice, 18. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera, 18. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno, 18. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – Rytíři Kladno, 18. kolo českej extraligy
- 18:00 Energie Karlovy Vary – Sparta Praha, 18. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – HC Škoda Plzeň, 18. kolo českej extraligy
Basketbal
- 1:00 Philadelphia 76ers – Toronto Raptors, NBA
- 1:00 Washington Wizards – Detroit Pistons, NBA
- 2:00 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks, NBA
- 3:00 Phoenix Suns – Charlotte Hornets, NBA
- 18:00 BC Slovan Bratislava – Nitra Blue Wings, 9. kolo Tipos SBL
- 19:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, dohrávka 8. kola Tipos extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Štokholme
- 21:00 M. Andrejevová – K. Muchová, Turnaj majsteriek WTA
- 22:30 A. Sabalenková – J. Svitolinová, Turnaj majsteriek WTA
Strelectvo
- 6:00 trap mix – kvalifikácia, MS v strelectve
- 13:00 trap mix – finále, MS v strelectve
OH mládeže
- 19:00 záverečný ceremoniál
Florbal
- 18:00 Slovensko – Slovinsko, 4 Nations Floorball Challenge
TV program: piatok, 13. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.