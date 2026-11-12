Slovensko pokračuje v Lige národov. Športový program na dnes (13. november)

Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi počas tréningu
Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi počas tréningu (Autor: TASR)
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Sportnet|13. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 13. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 13. novembra

Futbal

  • 1:30 Curaçao – Panama, Liga národov CONCACAF (A-divízia - prvý zápas štvrťfinále)
  • 13:00 Singapur – Paraguaj, prípravné medzištátne zápasy
  • 15:10 SAE – Honduras, prípravné medzištátne zápasy
  • 15:30 Saudská Arábia – Kórejská republika, prípravné medzištátne zápasy
  • 15:45 Katar – Austrália, prípravné medzištátne zápasy

  • 17:00 Turecko – Česko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)
  • 17:15 Fínsko – Írsko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)
  • 18:30 Dánsko – Holandsko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (prvý zápas)

  • 20:45 Holandsko – Grécko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Srbsko – Nemecko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Škótsko – Severné Macedónsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 Slovinsko – Švajčiarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
  • 18:00 Moldavsko – Kazachstan, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Slovensko – Faerské ostrovy, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina, Košice)
  • 20:45 Bulharsko – Island, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Luxembursko – Estónsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Andorra – Gibraltár, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 Lichtenštajnsko – Azerbajdžan, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 2. skupina)

Hokej

  • 1:00 Boston Bruins – Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs – Minnesota Wild, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators – Colorado Avalanche, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils – Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:30 Florida Panthers – Detroit Red Wings, NHL
  • 2:00 Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres, NHL
  • 2:00 Dallas Stars – Winnipeg Jets, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth – St. Louis Blues, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings – New York Islanders, NHL

  • 11:00 Japonsko – Rakúsko, MS žien 2026 (zápas o udržanie)
  • 15:00 Kanada – Česko, MS žien 2026 (štvrťfinále)
  • 15:00 Nemecko – Fínsko, MS žien 2026 (štvrťfinále)
  • 19:00 USA – Dánsko, MS žien 2026 (štvrťfinále)
  • 19:00 Švédsko – Švajčiarsko, MS žien 2026 (štvrťfinále)

  • 17:30 HC Košice – HK 32 Liptovský Mikuláš, 18. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 17:30 HK Poprad – HC '05 Banská Bystrica, 18. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Trenčín, 18. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra – HK Dukla Michalovce, 18. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov – HKM Zvolen, 18. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 Rytieri Martin – HK Skalica, 16. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS Group Dubnica – HK Levice, 16. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK '95 Považská Bystrica – HC Nové Zámky, 16. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Detva – HC MUŠLA Topoľčany, 16. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné – HC crypto4me TEBS Bratislava, 16. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Gladiators Trnava, 16. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 

  • 17:00 HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec, 18. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov – Motor České Budějovice, 18. kolo českej extraligy
  • 17:30 BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera, 18. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno, 18. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc – Rytíři Kladno, 18. kolo českej extraligy
  • 18:00 Energie Karlovy Vary – Sparta Praha, 18. kolo českej extraligy
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové – HC Škoda Plzeň, 18. kolo českej extraligy

Basketbal

  • 1:00 Philadelphia 76ers – Toronto Raptors, NBA
  • 1:00 Washington Wizards – Detroit Pistons, NBA
  • 2:00 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks, NBA
  • 3:00 Phoenix Suns – Charlotte Hornets, NBA

  • 18:00 BC Slovan Bratislava – Nitra Blue Wings, 9. kolo Tipos SBL
  • 19:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, dohrávka 8. kola Tipos extraligy

Tenis

Strelectvo

  • 6:00 trap mix – kvalifikácia, MS v strelectve
  • 13:00 trap mix – finále, MS v strelectve

OH mládeže

  • 19:00 záverečný ceremoniál

Florbal

  • 18:00 Slovensko – Slovinsko, 4 Nations Floorball Challenge
TV program: piatok, 13. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi počas tréningu
    Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi počas tréningu
    Slovensko pokračuje v Lige národov. Športový program na dnes (13. november)
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