Slovensko s Nemeckom, F1 v Brazílii a Atlético s Barcelonou. Športový program na dnes (8. november)

Kimi Antonelli pred Veľkou cenou Brazílie.
Kimi Antonelli pred Veľkou cenou Brazílie. (Autor: TASR/AP)
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Sportnet|8. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 8. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 8. novembra

Futbal

  • 15:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok
  • 18:00 KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce, 14. kolo Niké ligy

  • 10:30 FC Petržalka – MŠK Žilina B, 16. kolo MONACObet ligy

  • 13:00 FK Teplice – FK Pardubice, 14. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Jablonec – FK Mladá Boleslav, 14. kolo českej ligy
  • 15:00 Slavia Praha – SK Artis Brno, 14. kolo českej ligy
  • 18:00 Viktoria Plzeň – Sparta Praha, 14. kolo českej ligy

  • 15:30 FC Kolín – Bayer Leverkusen, 9. kolo Bundesligy
  • 17:30 SC Freiburg – Union Berlin, 9. kolo Bundesligy
  • 19:30 TSG Hoffenheim – Schalke 04, 9. kolo Bundesligy
     
  • 15:00 Stade Rennes – Lille OSC, 10. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Brest – Olympique Lyon, 10. kolo Ligue 1
  • 17:15 Le Mans FC – AS Monaco, 10. kolo Ligue 1
  • 17:15 Angers SCO – OGC Nice, 10. kolo Ligue 1
  • 17:15 Le Havre AC – FC Lorient, 10. kolo Ligue 1
  • 20:45 RC Lens – Olympique Marseille, 10. kolo Ligue 1

  • 12:30 SSC Neapol – Lazio Rím,11. kolo Serie A 
  • 15:00 FC Janov – AC Miláno,11. kolo Serie A 
  • 15:00 AC Monza – Atalanta Bergamo,11. kolo Serie A 
  • 18:00 Inter Miláno – Como 1907,11. kolo Serie A 
  • 20:45 ACF Fiorentina – Juventus Turín,11. kolo Serie A 

  • 15:00Brighton & Hove Albion – FC Brentford, 10. kolo Premier League 
  • 15:00 Crystal Palace – FC Liverpool, 10. kolo Premier League 
  • 15:00 Ipswich Town – AFC Bournemouth, 10. kolo Premier League 
  • 15:00 AFC Sunderland – FC Chelsea, 10. kolo Premier League 
  • 17:30 Manchester United – Aston Villa, 10. kolo Premier League 

  • 14:00 Elche CF – Real Betis, 12. kolo La Ligy 
  • 16:15 Real Sociedad – Rayo Vallecano, 12. kolo La Ligy 
  • 18:30 Celta Vigo – UD Levante, 12. kolo La Ligy 
  • 18:30 Villarreal CF – Getafe CF, 12. kolo La Ligy 
  • 21:00 Atlético Madrid – FC Barcelona, 12. kolo La Ligy 

  • 12:00 Bulharsko – Slovensko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
  • 12:00 Chorvátsko - Poľsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

Hokej

  • 1:00 Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators – Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 New York Islanders – New Jersey Devils, NHL
  • 2:00 Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks, NHL
  • 2:00 Dallas Stars – San Jose Sharks, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche – Detroit Red Wings, NHL
  • 3:00 Los Angeles Kings – Pittsburgh Penguins, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers – Vancouver Canucks, NHL
  • 19:00 Boston Bruins – Florida Panthers, NHL
  • 21:30 Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights, NHL
     
  • 11:00 Lotyšsko - Rakúsko, Nemecký pohár   
  • 14:45 Slovensko - Nemecko, Nemecký pohár/vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 13:30 Česko – Švajčiarsko, Fínske hokejové hry
  • 17:30 Fínsko – Švédsko, Fínske hokejové hry

  • 15:00 USA – Nemecko, ženy – MS, A-skupina
  • 19:00 Česko – Švajčiarsko, ženy – MS, A-skupina 
  • 15:00 Fínsko – Švédsko, ženy – MS, B-skupina
  • 19:00 Kanada– Japonsko, ženy – MS, B-skupina

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži,
  • Turnaj Challenger Slovak Open, finále dvojhry, NTC Bratislava
  • Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu

Turnaj Majsteriek WTA v Indian Wells, A-skupina

  • 21:00 Jelena Rybakinová – Linda Nosková
  • po 22:30 Coco Gauffová – Jessica Pegulová

Basketbal

  • 1:30 Atlanta Hawks – Brooklyn Nets, NBA 
  • 2:00 Cleveland Cavaliers – New York Knicks, NBA 
  • 2:00 Oklahoma City Thunder – Washington Wizards, NBA 
  • 2:30 Golden State Warriors – Orlando Magic, NBA 
  • 3:00 Phoenix Suns – Houston Rockets, NBA 
  • 4:00 Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs, NBA 
  • 21:30 Chicago Bulls – Philadelphia 76ers, NBA 

Hádzaná

  • 13:30 JuRo Unirek VZV - HC DAC Dunajská Streda, 3. kolo Európskeho pohára EHF
  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - VIF Vestmanna, 3. kolo Európskeho pohára EHF
  • 18:00 Slovensko - Nemecko, kvalifikácia ME 2028

Volejbal

  • 18:00 VK PIRANE Brusno – Volley project UKF Nitra, ženy – 7. kolo Niké extraligy

Motorizmus

  • 18:00 VC Brazílie

  • 17:00 MotoGP, VC Kataru

Strelectvo

  • 7:15 malokalibrovka 50 m 3 polohy – ženy, kval., MS 2026
  • 9:00 pištoľ 25 m – muži, finále [Bolek, Copák], MS 2026

Krasokorčuľovanie

  • 6:00 muži – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Čínsky pohár

Vzpieranie

  • 2:00 ženy – nad 86 kg, C-skupina /L. Žembová/, MS

Cyklokros

  • 11:00 juniori, ME
  • 13:00 ženy do 23 rokov, ME
  • 15:00 muži elite, ME

Olympijské

  • 10:00 cyklistika - Karolína Hajduková (10:00 preteky s hromadným štartom), Timotej Michalík (12:00 preteky s hromadným štartom), OH mládeže 
  • 11:00 lukostreľba - Oliver Soták (olympijský luk, 11:00 osemfinále?, 15:00 štvrťfinále?, 15:56 semifinále?, 16:24 zápas o bronz?/16:38 finále?), OH mládeže 
  • 13:00 box - Kristián Harasník (do 60 kg, predkolo), Karolína Kollárová (do 60 kg, predkolo), OH mládeže 
  • 13:10 jachting - Oliver Naninec (Techno 293, prvá rozjazda, následne druhá a tretia rozjazda), OH mládeže 
  • 16:20 atletika - Nina Okuliarová (2000 m prekážok, 16:20 finále), OH mládeže 
TV program: nedeľa, 8. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovensko s Nemeckom, F1 v Brazílii a Atlético s Barcelonou. Športový program na dnes (8. november)
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