Slovensko s Nemeckom, F1 v Brazílii a Atlético s Barcelonou. Športový program na dnes (8. november)

Športový program na nedeľu, 8. novembra
Futbal
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok
- 18:00 KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce, 14. kolo Niké ligy
- 10:30 FC Petržalka – MŠK Žilina B, 16. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FK Teplice – FK Pardubice, 14. kolo českej ligy
- 15:00 FK Jablonec – FK Mladá Boleslav, 14. kolo českej ligy
- 15:00 Slavia Praha – SK Artis Brno, 14. kolo českej ligy
- 18:00 Viktoria Plzeň – Sparta Praha, 14. kolo českej ligy
- 15:30 FC Kolín – Bayer Leverkusen, 9. kolo Bundesligy
- 17:30 SC Freiburg – Union Berlin, 9. kolo Bundesligy
- 19:30 TSG Hoffenheim – Schalke 04, 9. kolo Bundesligy
- 15:00 Stade Rennes – Lille OSC, 10. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Brest – Olympique Lyon, 10. kolo Ligue 1
- 17:15 Le Mans FC – AS Monaco, 10. kolo Ligue 1
- 17:15 Angers SCO – OGC Nice, 10. kolo Ligue 1
- 17:15 Le Havre AC – FC Lorient, 10. kolo Ligue 1
- 20:45 RC Lens – Olympique Marseille, 10. kolo Ligue 1
- 12:30 SSC Neapol – Lazio Rím,11. kolo Serie A
- 15:00 FC Janov – AC Miláno,11. kolo Serie A
- 15:00 AC Monza – Atalanta Bergamo,11. kolo Serie A
- 18:00 Inter Miláno – Como 1907,11. kolo Serie A
- 20:45 ACF Fiorentina – Juventus Turín,11. kolo Serie A
- 15:00Brighton & Hove Albion – FC Brentford, 10. kolo Premier League
- 15:00 Crystal Palace – FC Liverpool, 10. kolo Premier League
- 15:00 Ipswich Town – AFC Bournemouth, 10. kolo Premier League
- 15:00 AFC Sunderland – FC Chelsea, 10. kolo Premier League
- 17:30 Manchester United – Aston Villa, 10. kolo Premier League
- 14:00 Elche CF – Real Betis, 12. kolo La Ligy
- 16:15 Real Sociedad – Rayo Vallecano, 12. kolo La Ligy
- 18:30 Celta Vigo – UD Levante, 12. kolo La Ligy
- 18:30 Villarreal CF – Getafe CF, 12. kolo La Ligy
- 21:00 Atlético Madrid – FC Barcelona, 12. kolo La Ligy
- 12:00 Bulharsko – Slovensko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
- 12:00 Chorvátsko - Poľsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Ottawa Senators – Utah Mammoth, NHL
- 1:00 New York Islanders – New Jersey Devils, NHL
- 2:00 Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks, NHL
- 2:00 Dallas Stars – San Jose Sharks, NHL
- 2:00 Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche – Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings – Pittsburgh Penguins, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers – Vancouver Canucks, NHL
- 19:00 Boston Bruins – Florida Panthers, NHL
- 21:30 Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights, NHL
- 11:00 Lotyšsko - Rakúsko, Nemecký pohár
- 14:45 Slovensko - Nemecko, Nemecký pohár/vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:30 Česko – Švajčiarsko, Fínske hokejové hry
- 17:30 Fínsko – Švédsko, Fínske hokejové hry
- 15:00 USA – Nemecko, ženy – MS, A-skupina
- 19:00 Česko – Švajčiarsko, ženy – MS, A-skupina
- 15:00 Fínsko – Švédsko, ženy – MS, B-skupina
- 19:00 Kanada– Japonsko, ženy – MS, B-skupina
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži,
- Turnaj Challenger Slovak Open, finále dvojhry, NTC Bratislava
- Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu
Turnaj Majsteriek WTA v Indian Wells, A-skupina
- 21:00 Jelena Rybakinová – Linda Nosková
- po 22:30 Coco Gauffová – Jessica Pegulová
Basketbal
- 1:30 Atlanta Hawks – Brooklyn Nets, NBA
- 2:00 Cleveland Cavaliers – New York Knicks, NBA
- 2:00 Oklahoma City Thunder – Washington Wizards, NBA
- 2:30 Golden State Warriors – Orlando Magic, NBA
- 3:00 Phoenix Suns – Houston Rockets, NBA
- 4:00 Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs, NBA
- 21:30 Chicago Bulls – Philadelphia 76ers, NBA
Hádzaná
- 13:30 JuRo Unirek VZV - HC DAC Dunajská Streda, 3. kolo Európskeho pohára EHF
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - VIF Vestmanna, 3. kolo Európskeho pohára EHF
- 18:00 Slovensko - Nemecko, kvalifikácia ME 2028
Volejbal
- 18:00 VK PIRANE Brusno – Volley project UKF Nitra, ženy – 7. kolo Niké extraligy
Motorizmus
- 18:00 VC Brazílie
- 17:00 MotoGP, VC Kataru
Strelectvo
- 7:15 malokalibrovka 50 m 3 polohy – ženy, kval., MS 2026
- 9:00 pištoľ 25 m – muži, finále [Bolek, Copák], MS 2026
Krasokorčuľovanie
- 6:00 muži – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Čínsky pohár
Vzpieranie
- 2:00 ženy – nad 86 kg, C-skupina /L. Žembová/, MS
Cyklokros
- 11:00 juniori, ME
- 13:00 ženy do 23 rokov, ME
- 15:00 muži elite, ME
Olympijské
- 10:00 cyklistika - Karolína Hajduková (10:00 preteky s hromadným štartom), Timotej Michalík (12:00 preteky s hromadným štartom), OH mládeže
- 11:00 lukostreľba - Oliver Soták (olympijský luk, 11:00 osemfinále?, 15:00 štvrťfinále?, 15:56 semifinále?, 16:24 zápas o bronz?/16:38 finále?), OH mládeže
- 13:00 box - Kristián Harasník (do 60 kg, predkolo), Karolína Kollárová (do 60 kg, predkolo), OH mládeže
- 13:10 jachting - Oliver Naninec (Techno 293, prvá rozjazda, následne druhá a tretia rozjazda), OH mládeže
- 16:20 atletika - Nina Okuliarová (2000 m prekážok, 16:20 finále), OH mládeže
TV program: nedeľa, 8. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.