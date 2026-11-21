Športový program na nedeľu, 22. novembra
Futbal
- 15:30 FC Košice - MFK Skalica, 15. kolo Niké ligy
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - KFC Komárno, 15. kolo Niké ligy
- 13:00 FK Pardubice – Zbrojovka Brno, 15. kolo českej ligy
- 15:00 FC Slovácko – FC Hradec Králové, 15. kolo českej ligy
- 18:00 Sparta Praha – Slovan Liberec, 15. kolo českej ligy
- 15:00 Hull City – Brighton & Hove Albion, 11. kolo Premier League
- 17:30 Liverpool FC – Manchester United, 11. kolo Premier League
- 12:15 Juventus Turín – Benátky FC, 12. kolo Serie A
- 15:00 Bologna FC – Udinese Calcio, 12. kolo Serie A
- 15:00 Sassuolo Calcio – FC Janov, 12. kolo Serie A
- 18:00 AC Miláno – Frosinone Calcio, 12. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo – Inter Miláno, 12. kolo Serie A
- 15:30 FC Augsburg – Mainz 05, 10. kolo Bundesligy
- 17:30 Werder Brémy – Hamburger SV, 10. kolo Bundesligy
- 15:00 Paríž FC – Angers SCO, 11. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Lorient – Stade Rennes, 11. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Marseille – Le Mans FC, 11. kolo Ligue 1
- 14:00 FC Barcelona – Villarreal CF, 13. kolo La Ligy
- 16:15 Racing Santander – Real Sociedad, 13. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna – Málaga CF, 13. kolo La Ligy
- 21:00 Getafe CF – Atlético Madrid, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Florida Panthers – Buffalo Sabres, NHL
- 0:00 Nashville Predators – Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Boston Bruins – Washington Capitals, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Ottawa Senators – Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings – New York Islanders, NHL
- 1:00 St. Louis Blues – New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights, NHL
- 3:00 Utah Mammoth – Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks – Minnesota Wild, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – Seattle Kraken, NHL
- 18:30 New York Rangers – Carolina Hurricanes, NHL
- 23:00 Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres, NHL
- 14:30 HK Dukla Trenčín – HC Košice, 21. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:30 HK Spišská Nová Ves – HK Nitra, 21. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HKM Zvolen – HK Poprad, 21. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HC '05 Banská Bystrica, 21. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Dukla Michalovce – Vlci Žilina, 21. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav, 21. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno – Verva Litvínov, 21. kolo českej extraligy
- 16:30 Škoda Plzeň – Energie Karlovy Vary, 21. kolo českej extraligy
- 17:00 Vítkovice Ridera – Mountfield Hradec Králové, 21. kolo českej extraligy
- 17:00 Kometa Brno – Motor České Budějovice, 21. kolo českej extraligy
- 18:00 Dynamo Pardubice – Sparta Praha, 21. kolo českej extraligy
Tenis
- 15:00 štvorhra – finále, Turnaj majstrov
- 18:00 dvojhra – finále, Turnaj majstrov
Alpské lyžovanie
- 10:30/13:30 slalom mužov, SP v Gurgli
Basketbal
- 1:30 New York Knicks – Portland Trail Blazers, NBA
- 2:00 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers, NBA
- 2:00 Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies, NBA
- 2:00 San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans, NBA
- 4:00 Sacramento Kings – Boston Celtics, NBA
- 21:30 Atlanta Hawks – Detroit Pistons, NBA
- 18:00 Patrioti Levice – BKM Lučenec, 10. kolo Tipos SBL
Volejbal
- 17:00 VK Pirane Brusno – Kooperativa Slávia EUBA, 9. kolo Niké extraligy
Motorizmus
- 5:00 VC Las Vegas
- 14:00 VC Portugalska, MotoGP
Skoky na lyžiach
- 10:30 ženy – kvalifikácia HS 140, štart SP
- 12:00 ženy – individuálna súťaž HS 140, štart SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:30 muži – kvalifikácia HS 140, štart SP
- 16:00 muži – individuálna súťaž HS 140, štart SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Box
- 14:00 ME do 23 rokov
Skejtbording
- 8:55 street mužov – semifinále (Richard Tury), SP
TV program: nedeľa, 22. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.