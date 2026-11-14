Finále Turnaja majsteriek či šláger Anglicka so Španielskom. Športový program na dnes (15. november)

Športový program na nedeľu, 15. novembra
Futbal
- 4:00 Nový Zéland – India, prípravné medzištátne zápasy
- 2:00 Jamajka – Mexiko, Liga národov CONCACAF
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B – OFK Malženice, 17. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B – FK Inter Bratislava, 17. kolo MONACObet ligy
- 20:45 Belgicko – Taliansko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Francúzsko – Turecko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Chorvátsko – Česko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Španielsko – Anglicko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
- 18:00 Bielorusko – Albánsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
- 18:00 Fínsko – San Maríno, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
- 15:00 Cyprus – Čierna Hora, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 2. skupina)
- 15:00 Lotyšsko – Arménsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 2. skupina)
- 13:00 oficiálna tlačová konferencia SR pred zápasom Ligy národov Kazachstan – Slovensko na štadióne (tréner a hráč)
- 14:00 oficiálny tréning Slovenska (otvorený 15 minút)
Hokej
- 1:00 Boston Bruins – Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens – Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Washington Capitals – New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 St. Louis Blues – Florida Panthers, NHL
- 2:00 Dallas Stars – Buffalo Sabres, NHL
- 3:00 Utah Mammoth – San Jose Sharks, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks – New York Islanders, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings – Calgary Flames, NHL
- 15:30 HC '05 Banská Bystrica – Vlci Žilina, 19. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HC Slovan Bratislava – HK Spišská Nová Ves, 19. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce – HC Košice, 19. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HKM Zvolen – HK Nitra, 19. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad, 19. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Sparta Praha – Mountfield Hradec Králové, 19. kolo českej extraligy
- 16:00 Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov, 19. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno – HC Oceláři Třinec, 19. kolo českej extraligy
- 17:00 Banes Motor České Budějovice – HC Dynamo Pardubice, 19. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc, 19. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav, 19. kolo českej extraligy
- 15:00 USA - Fínsko, semifinále MS žien
- 19:00 Kanada - Švédsko, semifinále MS žien
Basketbal
- 1:00 New Orleans Pelicans – Denver Nuggets, NBA
- 1:30 Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks, NBA
- 2:00 Miami Heat – Detroit Pistons, NBA
- 2:00 Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets, NBA
- 2:00 Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls, NBA
- 9:00 Philadelphia 76ers – Indiana Pacers, NBA
- 22:00 Phoenix Suns – Los Angeles Lakers, NBA
- 22:30 Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets, NBA
- 23:00 Utah Jazz – San Antonio Spurs, NBA
Tenis
- 21:00/23:00 finále dvojhry a štvorhry, Turnaj majsteriek WTA
- 14:00 Alexander Zverev (Nem.-1) – Rafael Jodar (Šp.-8), Turnaj majstrov ATP
- 20:30 Ben Shelton (USA-3) – Arthur Fils (Fr.-6), Turnaj majstrov ATP
Zjazdové lyžovanie
- 10:00/13:00 slalom, Svetový pohár v Levi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:30 MŠK IUVENTA Michalovce - Bnot-Herzliya H.C, 3. kolo Európskeho pohára EHF
- 18:45 HC DAC Dunajská Streda - JuRo Unirek VZV, 3. kolo Európskeho pohára EHF
Triatlon
- 9:00 volebná konferencia Slovenskej triatlonovej únie
Florbal
- 15:00 Slovensko – Lotyšsko, 4 Nations Floorball Challenge
Džudo
- 9:45 muži – do 90 kg (Alex Barto, Peter Žilka), do 100 kg (Benjamín Maťašeje), nad 100 kg (Márius Fízeľ), Grand Prix
Krasokorčuľovanie
- 3:25 muži – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Skate America
- 5:35 športové dvojice – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Skate America
- 20:10 tanečné páry – voľné tance, Grand Prix ISU, Skate America /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 22:05 ženy – voľné jazdy, Grand Prix ISU, Skate America /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Parastolný tenis
- 4:00 Zápasy MS
TV program: nedeľa, 15. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.