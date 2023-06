Buršíková cestuje na juniorské ME vo forme, cieľ je postup do finále

BRATISLAVA. Cieľ slovenských športových lezcov na juniorských majstrovstvách Európy je postup do finále. Podujatie sa koná od 8. do 11. júna v nemeckom Duisburgu a všetkých dvanásť reprezentantov sa predstaví v boulderi.

VIDEO: Anton Pacek pred juniorskými ME v Duisburgu 2023

Bouldre sú náročné v tom, že môžu byť postavené rôznym spôsobom, nikdy nič nie je isté. Dúfame však, že postup do finále bude," uviedol pre TASR Anton Pacek, predseda slovenského horolezeckého spolku JAMES.

Vtedy dosiahla maximum spomedzi Sloveniek práve Buršíková - postúpila do finále a skončila ôsma. Slobodovej ušla najlepšia osmička o jedno miesto. Pacek pochválil za pokrok najmä lezkyne.

"Technicky aj fyzicky sa Maťa pohla o dosť ďalej, ukázala to aj na EP mládeže, kde boli rôzne typy boulderov," povedal reprezentačný tréner Igor Kollár.

"My sami sme v podmienkach nevedeli veľmi pokročiť, skôr je to tak, že dievčatá sa vypretekali a našli si svoj systém so svojimi trénermi.

Ide im to na svetovej úrovni. Z našej strany majú maximálne zabezpečenie. Idú si za svojím a sú dobre nastavené," povedal k zlepšeniu formy Pacek.

Slobodová absolvovala štyri preteky s účasťou vo finále na mládežníckom európskom pohári, v premiére na EP postúpila do semifinále.

"Dievčatá majú solídne tréningové plány, ktoré dodržujú a majú dobrý prístup k príprave aj k sebe. Sú zodpovedné a dôsledné," dodal Kollár.

VIDEO: Igor Kollár pred juniorskými ME v Duisburgu 2023