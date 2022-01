Kráľ Kohei sa rozlúčil. Získal desať titulov majstra sveta a tri zlaté olympijské medaily

V brazílskom dejisku pridal aj triumf ako člen víťazného japonského tímu v súťaži družstiev. Do jeho jagavej zbierky patria aj štyri strieborné medaily z olympijských hier a desať zlatých za tituly majstra sveta.

Fenomenálny Japonec prezývaný "Kráľ Kohei" či "Superman" bral v Londýne 2012 aj Riu de Janeiro 2016 zlato vo viacboji a stal sa po 44 rokoch prvým gymnastom, ktorému sa to podarilo na dvoch za sebou idúcich olympijských hrách.

Od roku 2019 sa aj vzhľadom na vyšší vek rozhodol koncentrovať už len na súťaže na hrazde, ale táto kráľovská disciplína ho vlani na olympijských hrách v Tokiu zradila.

Po páde v kvalifikácii sa nedostal do finále a to bol signál na uvažovanie o konci kariéry.

"Na predchádzajúcich troch olympijských hrách som vždy dokázal vydať zo seba natrénované, ale teraz to už nešlo. Cítim, že lepšie to nebude a vrchol kariéry mám za sebou. Musím to pokojne prijať a čoskoro nadíde čas na rozlúčku," uviedol Učimura v Tokiu.



Neskôr ešte našiel v sebe zvyšky síl a na októbrovom svetovom šampionáte rovnako na japonskej pôde v Kitakjúšú skončil šiesty vo finále na hrazde.

"Úprimne cítim, že som dal do toho všetko a viac to už nejde. Myslím si, že som za tie roky veľakrát sprostredkoval divákom radosť z toho, čo sa volá zázrak gymnastiky," skonštatoval Učimura.