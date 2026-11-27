Vyhodia trénera v nedeľu o 22:00, no ty aj tak otváraš notebook?
Výsledok vieš skôr ako komentátor a aj z nudnej remízy 0:0 vytvoríš titulok, ktorý zaujme čitateľa? Potom ťa hľadáme práve teba.
Do redakcie Sportnet.sk hľadáme webového editora/ editorku. Nezáleží na tom, či ešte študuješ, alebo si práve skončil školu. Dôležité je, aby si mal chuť, energiu, vedel písať a šport ťa naozaj bavil.
Čo budeš robiť
- spracúvať najčerstvejšie športové správy a výsledky rýchlo a presne,
- písať a upravovať články,
- vymýšľať titulky, ktoré sa oplatí rozkliknúť
- vyberať fotky, videá a ďalší obsah k článkom,
- sledovať, čo čitateľov zaujíma, a reagovať na to v reálnom čase,
- možnosť zapájať sa do podcastov a nových formátov.
Koho hľadáme
- človeka, ktorý šport žije, či je to futbal, hokej, NHL, tenis, alebo všetko naraz,
- niekoho, kto píše po slovensky gramaticky správne a so šťavou,
- človeka, ktorého breaking news nevystrašia, ale nabudia,
- niekoho, kto sa vyzná v sociálnych sieťach a vie, čo frčí,
- študentov aj absolventov. Skúsenosti nie sú podmienka.
Podmienky spolupráce
🤝Typ úväzku: plný
🏠 Miesto výkonu práce: Bratislava/ homeoffice
💶 Mzda: od 1400 € brutto
🕘 Nástup: ihneď
Čo ponúkame
- prácu v redakcii jedného z najväčších športových webov na Slovensku,
- rýchly rast. U nás sa naučíš viac za pol roka než inde za tri roky,
- skúsených kolegov, ktorí ti pomôžu a naučia ťa novinárske remeslo,
- miesto bližšie k zápasom, športovcom a udalostiam, ktoré iní sledujú iba v telke.
Ako sa prihlásiť
Pošli na info@sportnet.sk pár viet o sebe a tiež nám napíš, aký šport ti nedá spať. Ak máš ukážku svojho textu, pošli. Stačí blog, príspevok na sociálnej sieti alebo školský článok. Nevynechaj ani svoje iné skúsenosti a záujmy.
Ozveme sa uchádzačom, ktorí postúpia do ďalšieho kola.
Šport sa nezastaví. Ani my. Pridáš sa?