Bol uznávaný športový novinár i odborník na hokej. Zomrel František Morvay

František Morvay
František Morvay (Autor: HockeySlovakia.sk/Ján Súkup)
Sportnet|7. apr 2026 o 19:59
ShareTweet0

Dožil sa 83 rokov.

Vo veku 83 rokov zomrel František Morvay, dlhoročný športový novinár a pracovník Slovenského zväzu ľadového hokeja. O jeho úmrtí informoval web olympic.sk.

Morvay sa počas svojej kariéry venoval najmä hokeju, ale reportoval aj z futbalu, atletiky, cyklistiky, kanoistiky, lyžovania, moderného päťboja, gymnastiky, jazdectva a horolezectva.

V novinárskej práci pôsobil takmer štyri desaťročia, od roku 1966 do roku 2002, najmä v denníku Práca.

Ako novinár sa zúčastnil viacerých významných podujatí vrátane majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1971, zimných olympijských hier v Lillehammeri (1994) a Nagane (1998) a letnej olympiády v Barcelone (1992).

Po odchode z redakcie pracoval pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako hovorca a odborník pre styk s médiami.

Morvay bol spoluautorom publikácie 80 rokov ľadového hokeja na Slovensku a aktívne pôsobil v hokejovej komisii Medzinárodnej asociácie športovej žurnalistiky (AIPS) aj v nominačnej komisii Siene slávy slovenského hokeja.

V roku 2019 mu Slovenský olympijský a športový výbor udelil Cenu Mira Prochádzku za celoživotnú propagáciu športu a olympijských hodnôt prostredníctvom literatúry a publicistiky.

Ostatné športy

    dnes 19:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Bol uznávaný športový novinár i odborník na hokej. Zomrel František Morvay