Bol uznávaný športový novinár i odborník na hokej. Zomrel František Morvay

Vo veku 83 rokov zomrel František Morvay, dlhoročný športový novinár a pracovník Slovenského zväzu ľadového hokeja. O jeho úmrtí informoval web olympic.sk.
Morvay sa počas svojej kariéry venoval najmä hokeju, ale reportoval aj z futbalu, atletiky, cyklistiky, kanoistiky, lyžovania, moderného päťboja, gymnastiky, jazdectva a horolezectva.
V novinárskej práci pôsobil takmer štyri desaťročia, od roku 1966 do roku 2002, najmä v denníku Práca.
Ako novinár sa zúčastnil viacerých významných podujatí vrátane majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1971, zimných olympijských hier v Lillehammeri (1994) a Nagane (1998) a letnej olympiády v Barcelone (1992).
Po odchode z redakcie pracoval pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako hovorca a odborník pre styk s médiami.
Morvay bol spoluautorom publikácie 80 rokov ľadového hokeja na Slovensku a aktívne pôsobil v hokejovej komisii Medzinárodnej asociácie športovej žurnalistiky (AIPS) aj v nominačnej komisii Siene slávy slovenského hokeja.
V roku 2019 mu Slovenský olympijský a športový výbor udelil Cenu Mira Prochádzku za celoživotnú propagáciu športu a olympijských hodnôt prostredníctvom literatúry a publicistiky.