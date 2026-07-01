    V Košiciach vznikne múzeum s interaktívnymi prvkami. Ukáže úspechy Slovenska

    Snímka zo slávnostného otvorenia Národného olympijského centra plaveckých športov a 24 - hodinové plávanie v Košiciach.
    Snímka zo slávnostného otvorenia Národného olympijského centra plaveckých športov a 24 - hodinové plávanie v Košiciach. (Autor: TASR)
    TASR|1. júl 2026 o 15:27
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    Múzeum má byť verejne prístupné počas otváracích hodín bez výberu vstupného.

    V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice (NOCKE) má vzniknúť Múzeum športu Košice.

    Mestskí poslanci na utorkovom (30. 6.) mimoriadnom mestskom zastupiteľstve (MsZ) odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) na realizáciu projektu.

    Múzeum by sa malo nachádzať v časti priestorov NOCKE na druhom nadzemnom podlaží. „Súčasťou projektu je vytvorenie stálej expozície a priestoru pre tematické výstavy,“ uvádza sa v materiáloch, ktoré MsZ odobrilo.

    Múzeum bude okrem klasickej prezentačnej činnosti ponúkať aj interaktívne nástroje pre oboznámenie sa verejnosti so športovcami a úspechmi slovenského olympijského, maratónskeho a ďalších významných športov 20. a 21. storočia.

    V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

    Na základe zmluvy medzi mestskou spoločnosťou Tepelné hospodárstvo (TEHO) ako správcom NOCKE a SOŠV by mal SOŠV užívať priestory budúceho múzea minimálne päť rokov, pričom predpokladaná úhrada za užívanie je jedno euro ročne.

    SOŠV má zároveň hradiť aj náklady na energie súvisiace s prevádzkou inštalovaných zariadení, najmä však elektrickej energie.

    Múzeum má byť verejne prístupné počas otváracích hodín NOCKE bez výberu vstupného. Na realizáciu projektu bola schválená dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

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    Snímka zo slávnostného otvorenia Národného olympijského centra plaveckých športov a 24 - hodinové plávanie v Košiciach.
    Snímka zo slávnostného otvorenia Národného olympijského centra plaveckých športov a 24 - hodinové plávanie v Košiciach.
    V Košiciach vznikne múzeum s interaktívnymi prvkami. Ukáže úspechy Slovenska
    dnes 15:27
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